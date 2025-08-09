El nombre rinde homenaje al padre de Mery, fallecido en 2023

Palma, España, (EFE) – El extenista español Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló, anunciaron el nacimiento de su segundo hijo, llamado Miquel, en el hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, Islas Baleares.

El parto tuvo lugar el pasado jueves, el mismo centro donde nació en octubre de 2022 su primogénito, Rafael. Tanto los padres como el recién nacido recibieron la visita de sus familiares desde ese día y este sábado fueron dados de alta.

El nombre Miquel es un emotivo homenaje al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad.

Rafa Nadal y Mery Perelló contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 2019 en Sa Fortalesa, una finca ubicada en Pollença, Mallorca, donde celebraron una íntima y elegante ceremonia.

