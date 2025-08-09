Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura.

Santo Domingo,– La Ciudad Colonial de Santo Domingo, reconocida por su valor histórico y cultural, amaneció hoy sumida en un caos vehicular que sorprendió tanto a residentes como a turistas. A pesar de los esfuerzos por revitalizar la zona, los trabajos de rehabilitación continúan generando inconvenientes significativos.

Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura. Sin embargo, los retrasos en las obras y la falta de planificación adecuada han resultado en calles cerradas, escombros a la vista y una circulación vehicular interrumpida, afectando la experiencia tanto de locales como de visitantes.

El Ministerio de Turismo ha expresado su preocupación por estos atrasos y ha instado a las empresas contratistas a acelerar los trabajos para cumplir con los plazos establecidos. En particular, se ha exigido la finalización de la calle Las Mercedes antes de finales de julio .

Además, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) está llevando a cabo un estudio para evaluar el impacto del tránsito vehicular en la calidad del aire y la contaminación acústica en la zona, buscando soluciones sostenibles para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la experiencia de los turistas .

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, la situación actual refleja la necesidad urgente de una planificación más efectiva y una ejecución más eficiente de los proyectos de rehabilitación en la Ciudad Colonial.

