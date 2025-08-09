30.6 C
Santo Domingo
sábado, agosto 9, 2025
InicioNoticiasCaos en la Ciudad Colonial: obras inconclusas, tráfico colapsado y autoridades ausentes
Noticias

Caos en la Ciudad Colonial: obras inconclusas, tráfico colapsado y autoridades ausentes

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Videos: Ciudad Colonial colapsa entre aguas negras y retrasos: denuncian vicios en obras

La falta de planificación, vicios de construcción y destrucción...
Opinión

Trump y la guerra: cómo se decidió el ataque a Irán entre secretos y caos

El presidente estadounidense se convenció el miércoles, mintió el...
En Especial

Quisiera que RD se mueva

En Especial Cristhian JiménezEs entendible el pesimismo actual frente a...

Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura.

Santo Domingo,– La Ciudad Colonial de Santo Domingo, reconocida por su valor histórico y cultural, amaneció hoy sumida en un caos vehicular que sorprendió tanto a residentes como a turistas. A pesar de los esfuerzos por revitalizar la zona, los trabajos de rehabilitación continúan generando inconvenientes significativos.

Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura. Sin embargo, los retrasos en las obras y la falta de planificación adecuada han resultado en calles cerradas, escombros a la vista y una circulación vehicular interrumpida, afectando la experiencia tanto de locales como de visitantes.

El Ministerio de Turismo ha expresado su preocupación por estos atrasos y ha instado a las empresas contratistas a acelerar los trabajos para cumplir con los plazos establecidos. En particular, se ha exigido la finalización de la calle Las Mercedes antes de finales de julio .

Además, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) está llevando a cabo un estudio para evaluar el impacto del tránsito vehicular en la calidad del aire y la contaminación acústica en la zona, buscando soluciones sostenibles para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la experiencia de los turistas .

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, la situación actual refleja la necesidad urgente de una planificación más efectiva y una ejecución más eficiente de los proyectos de rehabilitación en la Ciudad Colonial.

Galería de imágenes:

Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura.
Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura.
Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura.
Desde hace años, la Ciudad Colonial ha sido objeto de intervenciones urbanísticas con el objetivo de preservar su patrimonio y mejorar la infraestructura.
Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Stalin resurge en Rusia: cuestionan condena histórica mientras Putin consolida poder absoluto

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Rafa Nadal y Mery Perelló reciben a su segundo hijo, Miquel, en Mallorca

Deportes 0
El nombre rinde homenaje al padre de Mery, fallecido...
00:01:30

Stalin resurge en Rusia: cuestionan condena histórica mientras Putin consolida poder absoluto

Noticias 0
Rusia revisita el pasado: rehabilitan a Stalin y cuestionan...

República Dominicana brilla en Festival de Cine de Locarno 2025

Cine 0
Profesionales dominicanos participan en plataformas clave para impulsar el...

¿Qué pasó esta semana?

Decomisan 137 kilos de cocaína líquida, el mayor de su tipo incautado en el país

Noticias 0
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control...

Banco Popular capacita a periodistas sobre mercado de valores

Noticias 0
Taller y podcast impulsan educación financiera y cultura de...

Cambio de gabinete o cambio de modelo

Editorial 0
 Editorial¿Es solo un cambio de gabinete o estamos ante...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group