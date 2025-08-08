Primer ministro de Malasia anticipa histórica reunión bilateral entre EE.UU. y China en octubre

Kuala Lumpur, (EFE) – El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, expresó este viernes su esperanza de que los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, coincidan en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebrará en octubre en Kuala Lumpur.

Anwar confirmó la participación de Trump y señaló que también ha recibido indicios positivos sobre la asistencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, líderes actuales de los grupos BRICS y G20, respectivamente.

De concretarse la presencia de ambos mandatarios, sería la primera reunión bilateral entre los líderes de las dos mayores economías mundiales desde que Trump asumió su segundo mandato en enero pasado. Esta reunión ocurre en medio de una guerra comercial con altos aranceles impuestos por ambas partes, aunque actualmente negociando una reducción.

El primer ministro malasio destacó que la cumbre buscará ser la “reunión de líderes mundiales más grande y de mayor repercusión de la ASEAN hasta la fecha”, con el objetivo de generar resultados duraderos y un impacto global.

Para más detalles sobre eventos internacionales y diplomacia, visita nuestra sección de Mundo en El Periódico.

Notas relacionadas: