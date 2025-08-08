27.2 C
Santo Domingo
viernes, agosto 8, 2025
InicioNoticiasTrump y Xi podrían reunirse en cumbre ASEAN en Kuala Lumpur
Noticias

Trump y Xi podrían reunirse en cumbre ASEAN en Kuala Lumpur

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Trump lanza sistema privado de salud que genera polémica

Los portavoces de la administración insistieron en que el...
Noticias

Trump da a Putin 10 días para lograr acuerdo de paz con Ucrania

El presidente de EE.UU. advirtió que, si no hay...
Noticias

Columbia pagará $200 millones de dólares tras disputa con Trump

La universidad acuerda millonaria sanción para restaurar fondos federales...

Primer ministro de Malasia anticipa histórica reunión bilateral entre EE.UU. y China en octubre

Kuala Lumpur,  (EFE) – El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, expresó este viernes su esperanza de que los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, coincidan en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebrará en octubre en Kuala Lumpur.

Anwar confirmó la participación de Trump y señaló que también ha recibido indicios positivos sobre la asistencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, líderes actuales de los grupos BRICS y G20, respectivamente.

De concretarse la presencia de ambos mandatarios, sería la primera reunión bilateral entre los líderes de las dos mayores economías mundiales desde que Trump asumió su segundo mandato en enero pasado. Esta reunión ocurre en medio de una guerra comercial con altos aranceles impuestos por ambas partes, aunque actualmente negociando una reducción.

El primer ministro malasio destacó que la cumbre buscará ser la “reunión de líderes mundiales más grande y de mayor repercusión de la ASEAN hasta la fecha”, con el objetivo de generar resultados duraderos y un impacto global.

Para más detalles sobre eventos internacionales y diplomacia, visita nuestra sección de Mundo en El Periódico.

Notas relacionadas:

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Más de 200 muertos por desnutrición en Gaza desde inicio de ofensiva israelí

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Más de 200 muertos por desnutrición en Gaza desde inicio de ofensiva israelí

Noticias 0
El Ministerio de Sanidad de Gaza reporta grave crisis...

La izquierda convoca cacerolazos nacionales contra el nuevo Código Penal

Noticias 0
Seis organizaciones llaman a protestar el 15 y 16...

Puente flotante sobre río Ozama cerrará del 9 al 13 de agosto para mantenimiento preventivo

Noticias 0
MOPC coordina con autoridades plan de movilidad especial para...

¿Qué pasó esta semana?

JCE advierte: ¡Ningún acuerdo sobre Registro Civil es válido sin su participación!

Noticias 0
La Junta Central Electoral reafirma que solo ella puede...

Migración arresta a 316 haitianos indocumentados en Santiago que serán repatriados

Noticias 0
Santo Domingo.- Unidades de la Dirección General de Migración...

República Dominicana firma un acuerdo con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe

Noticias 0
Santo Domingo.- La República Dominicana firmó este martes un...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group