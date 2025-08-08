Santo Domingo.- La República Dominicana y el Comando Sur de Estados Unidos reafirmaron “el interés mutuo” de promover la interoperabilidad, desarrollar iniciativas conjuntas para enfrentar amenazas transnacionales, apoyar misiones de asistencia humanitaria y fortalecer la preparación ante desastres naturales, contribuyendo así a la estabilidad y la seguridad regional.

Así se acordó durante la visita que el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, realizó entre jueves y viernes a la República Dominicana con el objetivo de consolidar las alianzas estratégicas entre ambas naciones en materia de defensa, cooperación regional y seguridad hemisférica, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa del país.

La agenda de Holsey al país caribeño incluyó reuniones con el ministro de Defensa dominicano, el teniente general Carlos Fernández Onofre, y con los oficiales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Durante su visita, el militar estadounidense recorrió las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), donde conoció las capacidades tecnológicas y operativas que fortalecen la respuesta de las Fuerzas Armadas ante amenazas y emergencias.

En reconocimiento “a su destacada trayectoria y valiosos aportes al robustecimiento de los vínculos militares y estratégicos entre ambos países”, el almirante Holsey fue condecorado con la Orden al Mérito Naval, por disposición del presidente dominicano, Luis Abinader.

En un comunicado previo a la visita, la embajada de Estados Unidos afirmó que el viaje de Alvin Holsey al país buscaba reafirmar la “histórica” cooperación militar entre ambos países y abordar desafíos comunes que afectan a la región, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Estados Unidos y la República Dominicana mantienen una colaboración activa en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y la extradición de criminales, y esta visita oficial demuestra el compromiso de ambas naciones por el mantenimiento de la paz y la seguridad regional, elementos fundamentales para el desarrollo económico y social sostenible de la zona, agregó la información.

El Comando Sur de los Estados Unidos es responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Central, el Caribe y América del Sur y esta visita continúa fortaleciendo esta cooperación estratégica con la República Dominicana, un socio clave en la estabilidad y seguridad del Caribe, puntualizó la embajada.