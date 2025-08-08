MOPC coordina con autoridades plan de movilidad especial para minimizar impacto en el tránsito durante cierre

Santo Domingo,– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este jueves que el puente flotante sobre el río Ozama permanecerá cerrado al tránsito desde las 12:30 p.m. del sábado 9 hasta las 12:30 p.m. del miércoles 13 de agosto, como parte de un plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales.

La intervención cuenta con el apoyo técnico de la Industria Naval Dominicana, reconocida por su experiencia en la conservación de estructuras marítimas y fluviales.

Para mitigar el impacto del cierre, el MOPC coordinó un plan especial de movilidad junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Entre las rutas alternas recomendadas para el tránsito en dirección este-oeste están los puentes Ramón Matías Mella (conocido como el puente de la bicicleta) y Juan Bosch, además de la extensión del horario del contraflujo matutino en ese sentido.

Para la dirección oeste-este, se habilitarán los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, con un horario extendido del contraflujo vespertino.

Obras Públicas recomendó a la población evitar las vías cercanas al puente y usar avenidas como Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto) o George Washington (Malecón), conectando con el este a través de las avenidas México o 27 de Febrero para evitar congestiones.

