27.2 C
Santo Domingo
viernes, agosto 8, 2025
InicioNoticiasPuente flotante sobre río Ozama cerrará del 9 al 13 de agosto...
Noticias

Puente flotante sobre río Ozama cerrará del 9 al 13 de agosto para mantenimiento preventivo

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Nissan cerrará su planta en Cuernavaca y trasladará producción a Aguascalientes en 2025

La medida forma parte de su plan de reestructuración...
Noticias

Cierra sus puertas Supermercado La Cadena en Av. Abraham Lincoln

El emblemático Supermercado La Cadena, ubicado en la avenida...
Noticias

La Usaid desaparece en Washington: retiran el letrero de su sede central

Washington,(EFE).- El letrero y los logos de las oficinas...

MOPC coordina con autoridades plan de movilidad especial para minimizar impacto en el tránsito durante cierre

Santo Domingo,– El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este jueves que el puente flotante sobre el río Ozama permanecerá cerrado al tránsito desde las 12:30 p.m. del sábado 9 hasta las 12:30 p.m. del miércoles 13 de agosto, como parte de un plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales.

La intervención cuenta con el apoyo técnico de la Industria Naval Dominicana, reconocida por su experiencia en la conservación de estructuras marítimas y fluviales.

Para mitigar el impacto del cierre, el MOPC coordinó un plan especial de movilidad junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Entre las rutas alternas recomendadas para el tránsito en dirección este-oeste están los puentes Ramón Matías Mella (conocido como el puente de la bicicleta) y Juan Bosch, además de la extensión del horario del contraflujo matutino en ese sentido.

Para la dirección oeste-este, se habilitarán los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, con un horario extendido del contraflujo vespertino.

Obras Públicas recomendó a la población evitar las vías cercanas al puente y usar avenidas como Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto) o George Washington (Malecón), conectando con el este a través de las avenidas México o 27 de Febrero para evitar congestiones.

¿Quieres que te prepare un resumen para redes sociales o un texto más breve para alertas de tráfico?

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Cambio de gabinete o cambio de modelo

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Cambio de gabinete o cambio de modelo

Editorial 0
 Editorial¿Es solo un cambio de gabinete o estamos ante...

“Migrantes” revela las historias que hacen grande a la República Dominicana

Entretenimiento 0
La nueva serie documental de Millizen Uribe y Gelen...

JCE advierte: ¡Ningún acuerdo sobre Registro Civil es válido sin su participación!

Noticias 0
La Junta Central Electoral reafirma que solo ella puede...

¿Qué pasó esta semana?

Senado aprueba nueva Ley de Alquileres: fija tope de dos meses de depósito y regula reajuste de renta

Noticias 0
La pieza impulsada por Alfredo Pacheco fue aprobada en...
00:03:46

Jandy Feliz vuelve a la carga: lanza “Quiero” de  su EP “Amor Bonito”

Entretenimiento 0
 El cantautor dominicano rompe su silencio musical con seis...

🌎 Sismo de magnitud 3,6 sacude Nueva York y Nueva Jersey la noche del sábado

Noticias 0
 ⚠️ El temblor se sintió en Manhattan, Brooklyn y...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group