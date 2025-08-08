31.7 C
Procuraduría enfrenta el fraude eléctrico en San Pedro de Macorís

Santo Domingo.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) informó este viernes que realizó seis operativos simultáneos en casas y locales comerciales de diferentes sectores de la provincia de San Pedro de Macorís.

El organismo dijo en una nota que esto es parte de la continuación de las acciones contra el fraude eléctrico para contribuir al fortalecimiento del servicio de las Edes a los usuarios responsables que cumplen con sus pagos.

El procurador de corte José Aníbal Carela, titular interino de la PGASE, detalló que los operativos se realizan en una labor conjunta con la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Empresa Distribuidora de Electricidad (EdeEste), producto de las denuncias de sospecha de fraude eléctrico.

Explicó que 28 viviendas y locales comerciales fueron inspeccionados en los sectores de La Carretera, Santa Fe, Hato Mayor y Los Maestros, del municipio Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís.

Indicó que la institución sigue comprometida con la tarea de la persecución y reducción de este ilícito penal, a través de las acciones que correspondan.

“La PGASE está comprometida en proteger los intereses de toda la sociedad y de los usuarios responsables que se ven perjudicados por la práctica de desaprensivos que sustraen la energía de forma fraudulenta”, dijo magistrado.

