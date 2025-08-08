27.2 C
Santo Domingo
viernes, agosto 8, 2025
InicioEntretenimiento“Migrantes” revela las historias que hacen grande a la República Dominicana
Entretenimiento

“Migrantes” revela las historias que hacen grande a la República Dominicana

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Trump llama “héroes” a funcionarios que ejecutan las redadas a discreción contra migrantes

Washington, (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó...
Noticias

Yeni Berenice emite Instrucción General para investigar tráfico ilícito de migrantes

Ministerio Público refuerza lucha contra redes criminales con nueva...
Noticias

EE.UU. intenta expulsar a migrantes venezolanos a El Salvador bajo polémica ley de 1798

ACLU pide al Supremo intervenir para frenar traslados a...

La nueva serie documental de Millizen Uribe y Gelen Gil muestra cómo las migraciones han transformado la cultura, historia y gastronomía dominicana.

Santo Domingo, R.D. – Este 6 de septiembre, a las 9:00 p.m., Telesistema, canal 11, estrena “Migrantes”, una serie documental de 13 episodios que promete cambiar la forma en que los dominicanos ven su país. Producida por la periodista Millizen Uribe y la productora Gelen Gil, la serie se adentra en las historias humanas detrás de las migraciones que han marcado profundamente a la República Dominicana.

“Migrantes” es el primer programa de temporada especializado en mostrar el impacto cultural, económico, histórico y gastronómico de las comunidades migrantes provenientes de 13 países, incluyendo España, Italia, Francia, Estados Unidos (especial atención a los afroamericanos de Samaná), Venezuela, Cuba, Colombia, Haití, Japón, China, la comunidad sirio-libanesa-palestina, los judíos de Sosúa y, claro, la República Dominicana como país receptor.

“Migrantes” revela las historias que hacen grande a la República DominicanaCada episodio se dedicará a explorar las contribuciones de estas comunidades, resaltando el orgullo y la solidaridad que caracterizan al pueblo dominicano. “Este proyecto busca reafirmar lo que somos: un pueblo grande, solidario y diverso que ha sabido hacer de esta tierra su hogar”, explicó Millizen Uribe.

La producción de “Migrantes” implicó una extensa investigación y grabaciones en múltiples regiones del país, desde Samaná hasta Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago y la frontera, buscando siempre contar las historias con la voz de sus protagonistas.

El presidente del Grupo de Comunicaciones Corripio, Manuel Corripio, valoró la propuesta como una apuesta por la televisión nacional y las producciones locales con contenido de calidad y valores.

“Cada historia contada en ‘Migrantes’ es una lección de vida y un llamado a valorar aún más nuestra identidad y el país que amamos”, expresó Gelen Gil.

“Migrantes” revela las historias que hacen grande a la República Dominicana
“Migrantes” revela las historias que hacen grande a la República Dominicana

Datos clave de “Migrantes”:

  • Estreno: sábado 6 de septiembre a las 9:00 p.m.
  • Canal: Telesistema, canal 11
  • Duración: 13 episodios, durante septiembre, octubre y noviembre
  • Host y coproductora: Millizen Uribe
  • Productora general: Gelen Gil

Noticia viral para redes sociales:
¡La serie que cambiará tu forma de ver RD está aquí! “Migrantes”, el nuevo documental de Millizen Uribe y Gelen Gil, estrena este 6 de septiembre en Telesistema, canal 11.

Conoce las historias que migrantes de 13 países han tejido para hacer de República Dominicana un crisol de culturas, sabores y solidaridad. No es solo historia, es vida. ¡Comparte y celebra con nosotros!

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Tributo a Sonia Silvestre reunirá destacadas voces dominicanas este 14 de agosto en Lungomare

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Trump y Xi podrían reunirse en cumbre ASEAN en Kuala Lumpur

Noticias 0
Primer ministro de Malasia anticipa histórica reunión bilateral entre...

Más de 200 muertos por desnutrición en Gaza desde inicio de ofensiva israelí

Noticias 0
El Ministerio de Sanidad de Gaza reporta grave crisis...

La izquierda convoca cacerolazos nacionales contra el nuevo Código Penal

Noticias 0
Seis organizaciones llaman a protestar el 15 y 16...

¿Qué pasó esta semana?

Un temblor de tierra de magnitud preliminar 5.7 sacude Santo Domingo y otras zonas

Noticias 0
 El epicentro fue localizado en el mar Caribe, al...

Feminicidio con nombre y pena: nuevo Código Penal impone hasta 40 años de cárcel

Noticias 0
La figura del feminicidio queda claramente tipificada como crimen...

Miss RD Universo revela su nueva corona: 250 gemas para representar a todo un país

Sociales 0
Inspirada en la identidad nacional, la pieza combina elegancia...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group