La nueva serie documental de Millizen Uribe y Gelen Gil muestra cómo las migraciones han transformado la cultura, historia y gastronomía dominicana.

Santo Domingo, R.D. – Este 6 de septiembre, a las 9:00 p.m., Telesistema, canal 11, estrena “Migrantes”, una serie documental de 13 episodios que promete cambiar la forma en que los dominicanos ven su país. Producida por la periodista Millizen Uribe y la productora Gelen Gil, la serie se adentra en las historias humanas detrás de las migraciones que han marcado profundamente a la República Dominicana.

“Migrantes” es el primer programa de temporada especializado en mostrar el impacto cultural, económico, histórico y gastronómico de las comunidades migrantes provenientes de 13 países, incluyendo España, Italia, Francia, Estados Unidos (especial atención a los afroamericanos de Samaná), Venezuela, Cuba, Colombia, Haití, Japón, China, la comunidad sirio-libanesa-palestina, los judíos de Sosúa y, claro, la República Dominicana como país receptor.

Cada episodio se dedicará a explorar las contribuciones de estas comunidades, resaltando el orgullo y la solidaridad que caracterizan al pueblo dominicano. “Este proyecto busca reafirmar lo que somos: un pueblo grande, solidario y diverso que ha sabido hacer de esta tierra su hogar”, explicó Millizen Uribe.

La producción de “Migrantes” implicó una extensa investigación y grabaciones en múltiples regiones del país, desde Samaná hasta Constanza, Puerto Plata, Sosúa, Santiago y la frontera, buscando siempre contar las historias con la voz de sus protagonistas.

El presidente del Grupo de Comunicaciones Corripio, Manuel Corripio, valoró la propuesta como una apuesta por la televisión nacional y las producciones locales con contenido de calidad y valores.

“Cada historia contada en ‘Migrantes’ es una lección de vida y un llamado a valorar aún más nuestra identidad y el país que amamos”, expresó Gelen Gil.

Datos clave de “Migrantes”:

Estreno: sábado 6 de septiembre a las 9:00 p.m.

Canal: Telesistema, canal 11

Duración: 13 episodios, durante septiembre, octubre y noviembre

Host y coproductora: Millizen Uribe

Productora general: Gelen Gil

Noticia viral para redes sociales:

¡La serie que cambiará tu forma de ver RD está aquí! “Migrantes”, el nuevo documental de Millizen Uribe y Gelen Gil, estrena este 6 de septiembre en Telesistema, canal 11.

Conoce las historias que migrantes de 13 países han tejido para hacer de República Dominicana un crisol de culturas, sabores y solidaridad. No es solo historia, es vida. ¡Comparte y celebra con nosotros!