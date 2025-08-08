26.8 C
Metro y Teleférico de Santo Domingo ofrecerán servicio gratis este domingo

Por: Redacción

Fecha:

OPRET celebra inauguración de trenes de seis vagones y túnel de interconexión entre líneas

 

Santo Domingo – El Metro y el Teleférico de Santo Domingo ofrecerán servicios gratis este domingo próximo, informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). Esta iniciativa se realiza con motivo de la puesta en marcha de los nuevos trenes de seis vagones y la inauguración del túnel de interconexión peatonal entre las líneas 1 y 2, ubicado en la estación Juan Pablo Duarte.

El acto contará con la presencia del presidente Luis Abinader y, durante el evento, el servicio del Metro podría experimentar una interrupción parcial entre las 2:30 p.m. y 3:30 p.m., por razones logísticas y de seguridad.

A partir del lunes 11 de agosto, los usuarios comenzarán a beneficiarse de los trenes de seis vagones, que inicialmente se incorporarán en la Línea 1, lo que permitirá aumentar la capacidad de transporte y reducir las filas en horas pico.

La apertura del túnel de interconexión facilitará el transbordo entre líneas, mejorando la experiencia de los pasajeros.

La OPRET agradeció la comprensión ciudadana y reafirmó su compromiso con la modernización y eficiencia del transporte público en beneficio de la población.

Para más noticias sobre movilidad y transporte, visita nuestra sección en www.elperiodico.com.do.

