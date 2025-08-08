El Ministerio de Sanidad de Gaza reporta grave crisis humanitaria con niños entre las víctimas

Jerusalén, (EFE) – El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este viernes que el número de personas muertas por desnutrición desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 supera las 200, alcanzando los 201 fallecidos, incluidos al menos dos niños en los reportes más recientes.

Según el boletín diario, casi la mitad de las víctimas por falta de alimento, 98, son niños, reflejando una crisis humanitaria sin precedentes en la región.

La situación en Gaza roza la hambruna, luego de casi dos años desde que comenzó la ofensiva israelí, en respuesta a los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejaron más de 1,200 muertos. La mayoría de estas muertes por desnutrición se han registrado en las últimas semanas, debido a un bloqueo casi total de la ayuda humanitaria impuesto por Israel, que controla todos los accesos al enclave.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, el bloqueo fue absoluto. Aunque actualmente el flujo de ayuda es limitado, las organizaciones humanitarias denuncian que sigue siendo insuficiente para atender las necesidades básicas.

Las agencias de la ONU han advertido que más de un tercio de la población de Gaza pasa días sin comer, con indicadores de nutrición en sus niveles más críticos desde que empezó el conflicto.

En respuesta a la presión internacional, Israel anunció “pausas humanitarias” en los combates para permitir la entrada de camiones con ayuda. Sin embargo, gran parte de esta ayuda termina siendo saqueada debido a la grave crisis social y la inseguridad en la zona.

Mientras que las organizaciones humanitarias exigen la entrada diaria de al menos 500 camiones, en junio sólo ingresaron entre 50 y 100, y desde que se instauraron las pausas, alrededor de 200.

El Ministerio de Sanidad de Gaza también informó que más de 60,000 personas han muerto desde octubre de 2023, en un contexto denunciado como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), calificativo que también han adoptado organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos.

