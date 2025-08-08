27.2 C
La izquierda convoca cacerolazos nacionales contra el nuevo Código Penal

Por: Redacción

Seis organizaciones llaman a protestar el 15 y 16 de agosto por vulnerar derechos fundamentales

Santo Domingo– Seis organizaciones políticas de la izquierda dominicana anunciaron este jueves su adhesión a la campaña de repudio nacional contra el recientemente aprobado Código Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader. Para manifestar su rechazo, convocaron a dos cacerolazos nacionales que se realizarán los días 15 y 16 de agosto, a las 8:00 p.m. y por espacio de diez minutos.

En un comunicado conjunto, el Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Caamañista (MC), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Partido Patria Para Todos y Todas (PPT), Fuerza de la Revolución (FR) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) denunciaron que el nuevo Código Penal constituye un abuso de poder y una amenaza a los derechos fundamentales.

Las agrupaciones advierten que la ley exonera de responsabilidad penal al Estado —incluyendo Gobierno, Congreso, alcaldías y distritos municipales—, así como a las iglesias y partidos políticos. Asimismo, impone censuras inaceptables y criminaliza las protestas ciudadanas.

Además, critican que la legislación excluye las tres causales para la interrupción del embarazo, castiga esta acción incluso en casos excepcionales, reduce las penas contra la violencia machista, desconoce derechos fundamentales de las mujeres y protege el maltrato a niños y niñas.

“Llamamos a iniciar esta campaña con dos iniciativas puntuales: dos cacerolazos de carácter nacional, en honor a la Restauración de la República y a la defensa de la dignidad de la Patria”, enfatizan.

Para más análisis y noticias sobre el Código Penal y protestas sociales, visita nuestra sección de Política y Sociedad en El Periódico.

 



