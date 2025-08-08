27.2 C
Santo Domingo
viernes, agosto 8, 2025
InicioNoticiasJóvenes dominicanos premiados en España visitan la Cámara de Diputados de RD
Noticias

Jóvenes dominicanos premiados en España visitan la Cámara de Diputados de RD

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Papa León XIV llama a “aspirar a cosas grandes” ante más de un millón de jóvenes en Roma

El pontífice cerró el Jubileo de la Juventud en...
Noticias

Diputados aprueban Código Penal en segunda lectura

Una pieza de alcance histórico SANTO DOMINGO.– La Cámara de...
Noticias

Cámara de Diputados avanza con el Código Penal: “¡Nadie deje calderos puestos!” advierte Pacheco

El proyecto será discutido este miércoles con modificaciones abiertas;...


çGanadores del Premio al Mérito Escolar Madrid 2025 conocen el Congreso Nacional en un recorrido cultural e institucional

Santo Domingo, R.D. – Un grupo de jóvenes dominicanos residentes en España, ganadores de la XV Edición del Premio al Mérito Escolar Madrid 2025, visitó este jueves la Cámara de Diputados de la República Dominicana como parte de su recorrido cultural por el país.

La delegación fue recibida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien les dio una cálida bienvenida y les motivó a mantener viva su conexión con la patria. “Es un placer para nosotros mostrarles cómo funcionan nuestras instituciones, que sustentan la democracia del país. Nos enorgullece tenerlos aquí y esperamos que en el futuro puedan representarnos”, expresó Pacheco.

El embajador dominicano en España, Tony Raful, acompañó al grupo y resaltó la importancia de la visita: “Son dominicanos españoles, hijos de padres dominicanos, y necesitan conocer sus raíces para representarlas con orgullo. Por ello, visitan los poderes del Estado, especialmente el Legislativo”.

Jóvenes dominicanos premiados en España visitan la Cámara de Diputados de RD
Jóvenes dominicanos premiados en España visitan la Cámara de Diputados de RD

Los estudiantes fueron reconocidos por la Embajada dominicana en España por su excelencia académica, espíritu de superación y comportamiento cívico ejemplar. Este premio destaca el esfuerzo de jóvenes dominicanos entre 12 y 18 años que sobresalen en sus comunidades educativas en territorio español.

El programa incluyó actividades culturales y encuentros con autoridades nacionales, como el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje.

Durante su estancia en el Congreso, participaron en el programa “Diputado por un Día”, conociendo de cerca el funcionamiento institucional desde la explanada, el Salón de la Asamblea Nacional, el Hemiciclo y el Senado, donde aprendieron sobre procesos legislativos y el rol de los congresistas.

Entre los ganadores destacan Paola Juliana Ramírez Vólquez (Madrid), Martina Tussent Granero (Gandía, Valencia), Gael Then Hallal (Valencia), y otros estudiantes de Madrid como Alexander Yersy Pérez, Yarisa García, Manuel Figuereo, Wander Alcántara, Rafael de Jesús Arroyo, Nicole Elidania Cataño y Roberto Arco.

Para más noticias y actividades culturales de la diáspora dominicana, visita nuestra sección en www.elperiodico.com.do.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Trump y Xi podrían reunirse en cumbre ASEAN en Kuala Lumpur

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Trump y Xi podrían reunirse en cumbre ASEAN en Kuala Lumpur

Noticias 0
Primer ministro de Malasia anticipa histórica reunión bilateral entre...

Más de 200 muertos por desnutrición en Gaza desde inicio de ofensiva israelí

Noticias 0
El Ministerio de Sanidad de Gaza reporta grave crisis...

La izquierda convoca cacerolazos nacionales contra el nuevo Código Penal

Noticias 0
Seis organizaciones llaman a protestar el 15 y 16...

¿Qué pasó esta semana?

Pirámides bajo tierra: estafas financieras recibirán hasta 10 años de prisión

Noticias 0
El Código Penal castiga los esquemas Ponzi y fraudes...

Un temblor de tierra de magnitud preliminar 5.7 sacude Santo Domingo y otras zonas

Noticias 0
 El epicentro fue localizado en el mar Caribe, al...

JCE advierte: ¡Ningún acuerdo sobre Registro Civil es válido sin su participación!

Noticias 0
La Junta Central Electoral reafirma que solo ella puede...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group