La Junta Central Electoral reafirma que solo ella puede manejar el registro de nacimientos en RD y denuncia acuerdos ilegales entre otras entidades

Santo Domingo. ¡Alerta en el Registro Civil! La Junta Central Electoral (JCE) salió al paso este jueves para dejar claro que, según la Constitución dominicana, es la única entidad con la autoridad para administrar y resguardar los nacimientos en el país.

En un comunicado contundente, la JCE denunció que cualquier acuerdo firmado por otras instituciones del Estado sobre el Registro Civil sin su consentimiento no tiene ningún valor legal ni constitucional.

“Sin la participación de la JCE, ningún pacto sobre registro civil puede ser reconocido”, enfatizó la institución, que recordó su compromiso de colaborar con otras entidades para eliminar el subregistro, pero siempre respetando la ley.

Esta aclaración llega en un momento clave para la identidad de millones de dominicanos y el control de la documentación oficial, reafirmando que la JCE es la única garante de la identidad nacional.