Lanzan trenes de seis vagones y nuevo pasillo de interconexión en Santo Domingo

Santo Domingo, R.D. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) anunció la inauguración de la ampliación de la capacidad de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, la apertura del pasillo de interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, y la puesta en marcha de los trenes de seis vagones.

El acto oficial se realizará el próximo 10 de agosto a las 3:30 p.m., en el Lobby de la Estación Juan Pablo Duarte de la Línea 2. Se ha establecido un código de vestimenta de chacabana blanca para la ocasión.

Esta ampliación representa un avance significativo en la movilidad urbana, al mejorar la capacidad y conexión del sistema de transporte masivo de la capital dominicana, facilitando el desplazamiento de miles de usuarios diariamente.

La puesta en marcha de los trenes de seis vagones optimizará la frecuencia y volumen de pasajeros, contribuyendo a la descongestión vial y al fortalecimiento del transporte público sostenible.

