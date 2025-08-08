27.2 C
Santo Domingo
viernes, agosto 8, 2025
InicioNoticiasInauguración del Metro: nueva capacidad y conexión para facilitar movilidad
Noticias

Inauguración del Metro: nueva capacidad y conexión para facilitar movilidad

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Conoce el nuevo horario del Metro y Teleférico de Santo Domingo

El nuevo horario busca beneficiar a trabajadores y estudiantes...
Noticias

Paliza dice que el metro hacia Los Alcarrizos entrará en funcionamiento a finales de año

Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio...
Noticias

Gran multitud en la entrada de la estación de Metro de Megacentro en Santo Domingo Este

 Santo Domingo Este,  — En la mañana de este...

Lanzan trenes de seis vagones y nuevo pasillo de interconexión en Santo Domingo

 

Santo Domingo, R.D. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) anunció la inauguración de la ampliación de la capacidad de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, la apertura del pasillo de interconexión entre la Línea 1 y la Línea 2, y la puesta en marcha de los trenes de seis vagones.

El acto oficial se realizará el próximo 10 de agosto a las 3:30 p.m., en el Lobby de la Estación Juan Pablo Duarte de la Línea 2. Se ha establecido un código de vestimenta de chacabana blanca para la ocasión.

Esta ampliación representa un avance significativo en la movilidad urbana, al mejorar la capacidad y conexión del sistema de transporte masivo de la capital dominicana, facilitando el desplazamiento de miles de usuarios diariamente.

La puesta en marcha de los trenes de seis vagones optimizará la frecuencia y volumen de pasajeros, contribuyendo a la descongestión vial y al fortalecimiento del transporte público sostenible.

Para más información y cobertura detallada de este y otros proyectos de infraestructura en República Dominicana, visite nuestra sección de Movilidad y Transporte en El Periódico.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Confucio robot y humanoides revolucionan la robótica en Pekín 2025

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Confucio robot y humanoides revolucionan la robótica en Pekín 2025

Noticias 0
La Conferencia Mundial de Robótica exhibe avances sorprendentes en...

Cambio de gabinete o cambio de modelo

Editorial 0
 Editorial¿Es solo un cambio de gabinete o estamos ante...

Alemania suspende exportaciones de armamento a Israel por plan militar en Gaza

Noticias 0
El canciller Merz anuncia la medida tras aprobación de...

¿Qué pasó esta semana?

Inundaciones en Nueva York dejan camiones y autos atrapados

Noticias 0
Gobernadora Hochul declara estado de emergenciaUna tormenta histórica paralizó...

Retroexcavadoras borran al Vesuvio del Malecón y su historia

Noticias 0
Se derrumba un ícono de la elegancia y la...

Efemérides Patrias pide sanción por video LGBT con letra modificada del Himno Nacional

Noticias 0
El presidente de Efemérides Patrias pide al Ministerio Público...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group