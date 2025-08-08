Exastronauta de la NASA y símbolo de valentía espacial murió a los 97 años

Miami (EE.UU.), (EFE) – El exastronauta de la NASA, Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13, falleció a los 97 años en Illinois, Estados Unidos, informó la agencia espacial estadounidense.

La NASA expresó sus condolencias a la familia y destacó que la vida y obra de Lovell inspiraron a millones. Su carácter y valentía inquebrantable fueron clave para transformar una posible tragedia en un éxito para la exploración espacial.

Lovell viajó cuatro veces al espacio, pero su papel más recordado fue en Apolo 13 (1970), misión que abortó el alunizaje tras la explosión de un tanque de oxígeno. Durante la emergencia, pronunció la famosa frase: “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí“, que luego se popularizó como “Houston, tenemos un problema”.

La misión regresó con éxito a la Tierra y fue llevada al cine en la película Apolo 13 (1995).

La NASA resaltó que su serenidad y fortaleza bajo presión ayudaron a la tripulación a volver sana y salva, demostrando rapidez de pensamiento e innovación que inspiraron futuras misiones.

