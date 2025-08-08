26.8 C
Santo Domingo
sábado, agosto 9, 2025
InicioNoticiasFallece Jim Lovell, comandante de la histórica misión Apolo 13
Noticias

Fallece Jim Lovell, comandante de la histórica misión Apolo 13

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Exastronauta de la NASA y símbolo de valentía espacial murió a los 97 años

Miami (EE.UU.),  (EFE) – El exastronauta de la NASA, Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13, falleció a los 97 años en Illinois, Estados Unidos, informó la agencia espacial estadounidense.

La NASA expresó sus condolencias a la familia y destacó que la vida y obra de Lovell inspiraron a millones. Su carácter y valentía inquebrantable fueron clave para transformar una posible tragedia en un éxito para la exploración espacial.

Lovell viajó cuatro veces al espacio, pero su papel más recordado fue en Apolo 13 (1970), misión que abortó el alunizaje tras la explosión de un tanque de oxígeno. Durante la emergencia, pronunció la famosa frase: “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí“, que luego se popularizó como “Houston, tenemos un problema”.

La misión regresó con éxito a la Tierra y fue llevada al cine en la película Apolo 13 (1995).

La NASA resaltó que su serenidad y fortaleza bajo presión ayudaron a la tripulación a volver sana y salva, demostrando rapidez de pensamiento e innovación que inspiraron futuras misiones.

Para más información sobre historia espacial y figuras icónicas, visita nuestra sección de Ciencia y Tecnología en El Periódico.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Comisión de Efemérides Patrias denuncia ultraje al Himno Nacional

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Comisión de Efemérides Patrias denuncia ultraje al Himno Nacional

Noticias 0
Procesos legales contra autor de versión alterada del himno...

Anuncian inauguración de la exposición “Carolina Cepeda: A todo color” en Banreservas

Entretenimiento 0
Recopilación que celebra cinco décadas de arte dominicano, desde...

Banco Popular capacita a periodistas sobre mercado de valores

Noticias 0
Taller y podcast impulsan educación financiera y cultura de...

¿Qué pasó esta semana?

Violencia económica es delito: sanciones por controlar el dinero de tu pareja

Noticias 0
El artículo 139 reconoce el daño económico como forma...

Cambio de gabinete o cambio de modelo

Editorial 0
 Editorial¿Es solo un cambio de gabinete o estamos ante...

Arajet eleva la dominicanidad: estrena música original de merengue y bachata en sus vuelos

Entretenimiento 0
La aerolínea presentó cuatro composiciones exclusivas que acompañarán a...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group