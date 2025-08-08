31.7 C
Santo Domingo
viernes, agosto 8, 2025
InicioNoticiasEl Inacif destruye más de 2 toneladas de drogas
Noticias

El Inacif destruye más de 2 toneladas de drogas

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

República Dominicana y el Comando Sur de EEUU acuerdan enfrentar amenazas transnacionales

Santo Domingo.- La República Dominicana y el Comando Sur...
Noticias

Procuraduría enfrenta el fraude eléctrico en San Pedro de Macorís

Santo Domingo.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema...
Noticias

Efemérides Patrias rechaza falsa excusa por el ultraje al Himno Nacional

Santo Domingo. Ante el inaceptable ultraje a nuestro Himno...

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó, después del debido análisis y la certificación correspondiente, más de 2,000 kilogramos de drogas ocupados en diversas localidades del país.

En un comunicado, el Inacif detalló que las sustancias narcóticas corresponden a 597 casos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Peravia, Barahona, La Altagracia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Entre los narcóticos destruidos se encuentran 1,696 kilogramos de cocaína y 323 kilogramos de marihuana, así como 1.7 kilogramos de crack y 69 gramos de éxtasis.

Esta destrucción de sustancias incluye decomisos realizados recientemente por las autoridades, tales como los 1,536 paquetes de cocaína incautados en Cabo Rojo, provincia de Pedernales, entre otros importantes casos, agregó el comunicado.

También, fueron destruidos durante el acto 7 kilogramos de otras sustancias que se determinó mediante los análisis del Inacif que no correspondían a drogas.

La destrucción de los narcóticos se realizó en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicadas en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
República Dominicana y el Comando Sur de EEUU acuerdan enfrentar amenazas transnacionales

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

República Dominicana y el Comando Sur de EEUU acuerdan enfrentar amenazas transnacionales

Noticias 0
Santo Domingo.- La República Dominicana y el Comando Sur...

Procuraduría enfrenta el fraude eléctrico en San Pedro de Macorís

Noticias 0
Santo Domingo.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema...

Efemérides Patrias rechaza falsa excusa por el ultraje al Himno Nacional

Noticias 0
Santo Domingo. Ante el inaceptable ultraje a nuestro Himno...

¿Qué pasó esta semana?

Milagros Germán aclara si se hizo cirugía estética: “Todavía no”

Entretenimiento 0
Milagros Germán regresa renovada a la televisión con 'Chévere...

JCE pospone oferta económica para la nueva cédula por impugnación de dos empresas

Noticias 0
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) ha decidido...

Arajet eleva la dominicanidad: estrena música original de merengue y bachata en sus vuelos

Entretenimiento 0
La aerolínea presentó cuatro composiciones exclusivas que acompañarán a...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group