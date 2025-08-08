Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó, después del debido análisis y la certificación correspondiente, más de 2,000 kilogramos de drogas ocupados en diversas localidades del país.

En un comunicado, el Inacif detalló que las sustancias narcóticas corresponden a 597 casos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana, Peravia, Barahona, La Altagracia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Entre los narcóticos destruidos se encuentran 1,696 kilogramos de cocaína y 323 kilogramos de marihuana, así como 1.7 kilogramos de crack y 69 gramos de éxtasis.

Esta destrucción de sustancias incluye decomisos realizados recientemente por las autoridades, tales como los 1,536 paquetes de cocaína incautados en Cabo Rojo, provincia de Pedernales, entre otros importantes casos, agregó el comunicado.

También, fueron destruidos durante el acto 7 kilogramos de otras sustancias que se determinó mediante los análisis del Inacif que no correspondían a drogas.

La destrucción de los narcóticos se realizó en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicadas en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.