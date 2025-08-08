Desestiman apelaciones y mantienen garantía económica y otras medidas a imputados

Santo Domingo – La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimó los 26 recursos de apelación presentados por querellantes en el caso Jet Set, manteniendo las medidas de coerción impuestas contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca siniestrada.

El tribunal, integrado por las magistradas Nancy María Joaquín Guzmán, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, confirmó por unanimidad la decisión de la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente, que establece una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país para los imputados, y declaró el caso como complejo.

El Ministerio Público y familiares de las víctimas solicitaron prisión preventiva, pero la corte argumentó que no existe peligro de fuga ni riesgos que justifiquen medidas más gravosas, citando el artículo 234 del Código Procesal Penal.

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril, causó 236 muertes y más de 180 heridos, incluido el merenguero Rubby Pérez.

Para más información sobre este caso y actualizaciones judiciales, visita nuestra sección de Sucesos en El Periódico.