Procesos legales contra autor de versión alterada del himno dominicano

Santo Domingo, (EFE) – La Comisión Permanente de Efemérides Patrias anunció este viernes que continuará el proceso legal contra los responsables de alterar la letra del Himno Nacional Dominicano, tras la difusión de una versión denominada “himno nacional lésbico dominicano” por una persona del colectivo LGBTIQ+.

El presidente de la comisión, Juan Pablo Uribe, rechazó las disculpas de Yoseli Castillo Fuertes, autor del texto, y calificó la acción como un acto “vulgar, repulsivo e ilegal“, sancionado por la Ley 210-19 sobre el uso de los símbolos patrios.

“La Comisión no acepta excusas ni arrepentimientos y reafirma que los símbolos patrios se respetan y honran, siendo parte esencial de la identidad nacional”, afirmó Uribe.

La ley establece penas de prisión de uno a tres meses y multas de cinco a veinte salarios mínimos a quienes ultrajen los símbolos patrios.

Castillo Fuertes, quien reside fuera del país, pidió disculpas y argumentó que su texto es un “poema” y una aliteración literaria para destacar la experiencia LGBTIQ+ dentro de la dominicanidad, sin intención de sustituir el himno.

Pese a ello, la Comisión ratificó que el hecho es un ultraje y agotará todas las vías legales para aplicar las sanciones correspondientes.

