El alero dominicano prioriza su salud tras lesión lumbar y viajará a Málaga para evaluación médica

Málaga, (EFE) – El alero dominicano Chris Duarte, nuevo fichaje del Unicaja, confirmó que debe hacer una pausa para priorizar su salud tras sufrir una lesión en la espalda durante las finales de la liga de Puerto Rico entre su equipo, los Vaqueros de Bayamón, y los Leones de Ponce. Duarte se retiró lesionado en el primer partido de la serie y no jugará el resto de las finales, convirtiéndose en una seria duda para la AmeriCup.

En sus redes sociales, Duarte expresó que la noticia le duele “profundamente”. “Como competidor y amante del juego, siempre quiero estar en la cancha luchando con mis compañeros. Defender estos colores y sentir el respaldo de la fanaticada ha sido un honor”, indicó.

A la espera de conocer el alcance de la lesión, Duarte no fue incluido en la primera lista del seleccionador dominicano, Ernesto ‘Ché’ García, para la AmeriCup, que se disputará del 22 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua. La selección dominicana jugará en el grupo D junto a Argentina, Colombia y Nicaragua.

Tras el comunicado, se espera que Duarte viaje directamente a Málaga para que los servicios médicos del Unicaja evalúen su condición.

“Hoy me toca hacer una pausa y priorizar mi salud. Estoy enfocado en recuperarme responsablemente para regresar más fuerte”, afirmó el jugador, quien confía en sus compañeros y seguirá apoyando al equipo desde fuera de la cancha.

En la temporada de la liga puertorriqueña, Duarte promedió 20.2 puntos, 5.1 rebotes y 5 asistencias, y se esperaba su presencia en la selección nacional, que contará con figuras de la Liga Endesa como Jean Montero y Andrés Feliz.

Para más noticias deportivas y actualizaciones sobre el baloncesto dominicano, visita www.elperiodico.com.do.