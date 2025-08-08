Editorial

¿Es solo un cambio de gabinete o estamos ante un cambio profundo de modelo de gobierno?

En agosto se cumple el primer año del segundo periodo presidencial de Luis Abinader. A esta altura, no es un secreto que la imagen de su gobierno atraviesa un proceso de desgaste. Ya no por culpa del pasado, ni por la pandemia, ni por la guerra, ni por Haití. Sino por una razón mucho más simple y dolorosa: la promesa de cambio no ha cambiado lo que se prometió cambiar.

La percepción pública se ha ido solidificando en torno a una idea peligrosa para cualquier gobierno: la ineficiencia. La gente siente que el Estado no resuelve, que no transforma, que no comunica lo que hace, y que cuando lo intenta, lo hace tarde o lo hace mal. Ni continuidad, ni consistencia, ni convicción. Una maquinaria que gira pero no tracciona. Un gobierno que ejecuta, pero no enamora. Que habla, pero no convence.

No es la primera vez que se intenta un “relanzamiento”. En agosto de 2024, tras juramentarse nuevamente, Abinader anunció cambios. Luego, en febrero de este año, volvió a agitar las aguas en la antesala de su rendición de cuentas. Pero los ajustes no produjeron efectos duraderos. Las designaciones no modificaron el fondo, solo movieron las fichas. No se tocó el modelo, apenas el decorado.

Ahora, se anuncian nuevas reestructuraciones para el 16 de agosto, como si cambiar rostros bastara para cambiar rumbos. Pero ya no se trata de quiénes, sino de para qué. Ningún gabinete salva un proyecto político si lo que falla es el proyecto mismo.

Porque el verdadero problema no está en los nombres, sino en las estructuras. Lo que no ha cambiado es el modelo: ese andamiaje de Estado clientelar, desigual, lento y desvinculado de la vida cotidiana de la gente. Ese modelo que, a pesar de la retórica modernizadora, el gobierno ha reproducido con fidelidad. Un modelo de salarios bajos, inversión pública dispersa, captura institucional y debilidad productiva. El mismo modelo peledeísta, envuelto ahora en otro empaque.

Y mientras el país espera soluciones, los funcionarios del oficialismo han entrado en campaña por el 2028. Siete aspirantes presidenciales del PRM —todos con cargos públicos— han desatado una competencia anticipada que debilita la coherencia gubernamental y genera un vacío de conducción. El propio presidente tuvo que advertir públicamente que quienes no se controlen deben dejar sus cargos. Pero el daño está hecho. ¿Cómo gobernar si buena parte del gabinete ya está en modo sucesión?

La llamada “revolución institucional” tampoco ha despegado. Ni Burocracia Cero, ni las reformas del Estado, ni la reorganización de los ministerios han logrado conectar con la ciudadanía. La gente no percibe menos papeleo ni mayor eficiencia. No siente que el Estado se haya acercado a su realidad ni que su vida cotidiana sea más sencilla.

Y es que el cambio real no se logra con decretos. Se logra con visión, con decisiones difíciles, con ruptura de pactos corporativos y con voluntad política sostenida. No basta con prometer menos burocracia si no se enfrenta a las redes clientelares que la sostienen. No basta con hablar de innovación si se sigue gobernando para los de siempre. No basta con construir oficinas si se desmantelan las esperanzas.

El presidente ha mostrado sobriedad económica, manejo diplomático y sentido de responsabilidad. Pero la historia no perdona a quienes, pudiendo hacer una diferencia, prefieren administrar el orden que prometieron transformar. La oportunidad del segundo mandato no es solo un premio: es una última oportunidad.

El país no necesita más cambios de gabinete. Necesita un cambio de rumbo. Porque cuando el poder se convierte en una carrera de aspirantes y el gobierno en una gestión sin alma, lo que se erosiona no es solo un mandato: es la confianza colectiva en la política como herramienta de transformación.

Y eso, presidente, no se arregla con uno o varios decretos.