Banco Popular capacita a periodistas sobre mercado de valores

Por: Redacción

Fecha:

Taller y podcast impulsan educación financiera y cultura de inversión en comunicadores

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano e Inversiones Popular, puesto de bolsa del Grupo Popular, realizaron el taller “El ABC del mercado de valores para periodistas y comunicadores”, reafirmando su compromiso con la educación financiera y el desarrollo de una cultura de inversión accesible en el país.

La jornada, celebrada en Barna Management School, brindó a periodistas y comunicadores una visión práctica sobre el ecosistema bursátil dominicano, sus productos, actores y beneficios tanto para la economía nacional como para el patrimonio personal.

Durante el taller, representantes de Grupo Popular explicaron la evolución del mercado, su regulación y las oportunidades reales para inversionistas, entregando además materiales didácticos como el e-book “Tú puedes ser inversionista” y el pódcast educativo “Inversiones, en breve”.

Banco Popular capacita a periodistas sobre mercado de valores

Este pódcast, reconocido en 2024 con una medalla de plata en los Stevie® Awards como Mejor Pódcast de Negocios, destaca por su formato breve y uso de efectos sonoros con tono humorístico para atraer al público joven.

El evento contó con la participación de destacados periodistas y comunicadores, quienes aprendieron sobre estrategias de inversión y productos adecuados a distintos perfiles.

Entre los guías del taller estuvieron Esteban Martínez-Murga, vicepresidente de Comunicación del Banco Popular; Miguel Pimentel, gerente general de Inversiones Popular; José Arias, gerente comercial; y Leslie Calzado, especialista en inversiones de Banca Empresarial.

Para más información sobre educación financiera y mercado bursátil, visita nuestra sección en www.elperiodico.com.do.

Redacción
Redacción

