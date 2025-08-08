

Recopilación que celebra cinco décadas de arte dominicano, desde el 15 de agosto

Santo Domingo. El Centro Cultural Banreservas anuncia la próxima inauguración de la exposición “Carolina Cepeda: A todo color”, una muestra que recopila las etapas más emblemáticas de la trayectoria artística de la destacada pintora dominicana, en conmemoración de sus cinco décadas de vida artística.

La exposición, que abrirá sus puertas el próximo 15 de agosto a las 7:00 p.m., celebra la maestría de Cepeda en la representación de la luz, el color y la identidad caribeña a través de sus paisajes, bodegones y escenas rurales.

Carolina Cepeda es reconocida como una de las artistas visuales más influyentes de la República Dominicana, cuya obra se caracteriza por su riqueza cromática y su capacidad para captar la esencia cultural y natural de la isla.

Esta exhibición es un homenaje a su legado y a la importancia del arte en la identidad dominicana, invitando al público a apreciar la evolución y diversidad de su trabajo.

El evento se enmarca dentro del circuito de homenajes que destacan a figuras fundamentales del arte dominicano.

