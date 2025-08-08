El canciller Merz anuncia la medida tras aprobación de plan para ocupar la ciudad de Gaza

Berlín, (EFE) – El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció este viernes que su Gobierno suspenderá hasta nuevo aviso las exportaciones de armamento a Israel que pudiera ser utilizado en la Franja de Gaza, luego de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.

Merz expresó en un comunicado que dicho plan dificulta comprender cómo Israel pretende cumplir sus objetivos de desarmar a Hamás, liberar a los rehenes y avanzar hacia un alto el fuego. Por ello, el Gobierno federal decidió no aprobar ninguna exportación de material militar con posible uso en Gaza, una medida sin precedentes en la política alemana.

Aunque reconoció el derecho de Israel a defenderse contra el terrorismo de Hamás, el canciller manifestó su “profunda preocupación” por el sufrimiento de la población civil en Gaza. Además, subrayó la responsabilidad del Gobierno israelí para garantizar el abastecimiento de los civiles durante la ofensiva.

Merz hizo un llamado urgente para que Israel permita un acceso completo a la ayuda humanitaria y mejore la situación humanitaria de forma sostenible. También instó a evitar cualquier avance hacia la anexión de Cisjordania.

El plan aprobado incluye la toma de la ciudad de Gaza y el desplazamiento del millón de habitantes del norte del enclave, tras declaraciones recientes de Netanyahu sobre su intención de ocupar todo Gaza.

El Gobierno alemán anterior, bajo Olaf Scholz, había suspendido informalmente algunas exportaciones de armamento a Israel en 2024, pero esta es la primera suspensión pública y oficial bajo el mandato de Merz, quien ha endurecido su postura tras creciente presión nacional e internacional.

