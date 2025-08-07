32.2 C
Santo Domingo
jueves, agosto 7, 2025
InicioEntretenimientoTributo a Sonia Silvestre reunirá destacadas voces dominicanas este 14 de agosto...
Entretenimiento

Tributo a Sonia Silvestre reunirá destacadas voces dominicanas este 14 de agosto en Lungomare

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

La música de Beethoven brilló en el Teatro Nacional

El maestro Amaury Sánchez y la Orquesta Filarmónica de Santo...
Entretenimiento

El puertorriqueño Pedro Capó se presentará el 1 de noviembre en la capital

Santo Domingo, .- El cantante y compositor puertorriqueño Pedro...
Entretenimiento

Chayanne suma más conciertos en Puerto Rico ante alta demanda de boletos

El artista puertorriqueño regresa a su tierra con cuatro...

El homenaje se celebrará en Lungomare Bar & Lounge con un elenco de artistas invitados y dirección musical de Rafelito Mirabal.

SANTO DOMINGO.– En una noche dedicada a la memoria de una de las voces más emblemáticas de la música dominicana, Lungomare Bar & Lounge presentará el Tributo a Sonia Silvestre este jueves 14 de agosto, a partir de las 9:00 de la noche, en sus instalaciones del Malecón de Santo Domingo.

La producción artística del evento es una iniciativa del gestor cultural Alexis Casado y del empresario artístico Edmund Elías, quienes se han unido para rendir homenaje a una figura esencial de la canción dominicana. Ambos promotores destacan por su trabajo constante en favor del arte y la memoria musical del país.

Tributo a Sonia Silvestre
Tributo a Sonia Silvestre

El tributo contará con la participación de un destacado elenco de intérpretes que revivirán el repertorio de Silvestre, evocando su legado artístico y su voz comprometida con las causas sociales. Entre los artistas invitados figuran Carlos Luis, Johanna Almanzar, Susana Silfa, Sonia Alfonso, Karina Aguavivas, Sabrina Estepan, Marina Frías, José Antonio Rodríguez y Cristina Casado, quienes interpretarán temas icónicos como “Yo quiero andar” y “Ojalá”.

La dirección musical estará a cargo del maestro Rafelito Mirabal, figura clave en la proyección del jazz y la música popular dominicana, quien aportará su sello distintivo a esta velada especial.

Tributo a Sonia Silvestre La entrada al evento será libre de costo (no cover), aunque se establece un consumo mínimo de RD$1,000 por persona. Para reservas e información, los interesados pueden comunicarse al 829-643-6383.

Tributo a Sonia Silvestre
Tributo a Sonia Silvestre

La actividad se desarrollará en el local de Lungomare, ubicado en la avenida George Washington número 365, en un entorno íntimo y elegante que servirá de escenario para una noche cargada de emoción, música y homenaje.

Este tributo adquiere un significado especial, ya que coincide con la conmemoración del natalicio de Sonia Silvestre, quien cumpliría un año más de vida el próximo 16 de agosto. La fecha añade profundidad simbólica a la velada, al recordar no solo su legado musical, sino también su nacimiento como ícono de la cultura dominicana.

Con esta propuesta, Lungomare reafirma su compromiso con la promoción del arte nacional, reconociendo la trascendencia de artistas como Sonia Silvestre, cuya obra continúa inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y públicos.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
La Academia Latina de la Grabación otorga sus prestigiosos Premios Especiales 2025

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Migración desmiente detención de Smith Augustin, miembro del Consejo Presidencial de Haití

Noticias 0
La DGM aclara que el funcionario haitiano no fue...

Arajet lanza promoción de verano: niños vuelan gratis en rutas seleccionadas

Noticias 0
La aerolínea dominicana ofrece un 100 % de descuento en...

¡Alerta Caribe! México y RD unen fuerzas ante invasión de 400 mil toneladas de sargazo en 2025

Noticias 0
Los gobiernos buscan crear una mesa binacional para frenar...

¿Qué pasó esta semana?

Senado aprueba en segunda lectura ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios

Noticias 0
Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó en...

Fiscalía europea embarga cuentas en República Dominicana y Perú por investigación del IVA

Noticias 0
Bruselas,  (EFE).- La fiscalía europea contra el fraude embargó...

Exdirector militar denuncia red criminal en la DNCD, DNI y Seguridad de la PGR

Noticias 0
El coronel Rafael A. Morales Herrero acusa a altos...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group