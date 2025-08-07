El homenaje se celebrará en Lungomare Bar & Lounge con un elenco de artistas invitados y dirección musical de Rafelito Mirabal.

SANTO DOMINGO.– En una noche dedicada a la memoria de una de las voces más emblemáticas de la música dominicana, Lungomare Bar & Lounge presentará el Tributo a Sonia Silvestre este jueves 14 de agosto, a partir de las 9:00 de la noche, en sus instalaciones del Malecón de Santo Domingo.

La producción artística del evento es una iniciativa del gestor cultural Alexis Casado y del empresario artístico Edmund Elías, quienes se han unido para rendir homenaje a una figura esencial de la canción dominicana. Ambos promotores destacan por su trabajo constante en favor del arte y la memoria musical del país.

El tributo contará con la participación de un destacado elenco de intérpretes que revivirán el repertorio de Silvestre, evocando su legado artístico y su voz comprometida con las causas sociales. Entre los artistas invitados figuran Carlos Luis, Johanna Almanzar, Susana Silfa, Sonia Alfonso, Karina Aguavivas, Sabrina Estepan, Marina Frías, José Antonio Rodríguez y Cristina Casado, quienes interpretarán temas icónicos como “Yo quiero andar” y “Ojalá”.

La dirección musical estará a cargo del maestro Rafelito Mirabal, figura clave en la proyección del jazz y la música popular dominicana, quien aportará su sello distintivo a esta velada especial.

La entrada al evento será libre de costo (no cover), aunque se establece un consumo mínimo de RD$1,000 por persona. Para reservas e información, los interesados pueden comunicarse al 829-643-6383.

La actividad se desarrollará en el local de Lungomare, ubicado en la avenida George Washington número 365, en un entorno íntimo y elegante que servirá de escenario para una noche cargada de emoción, música y homenaje.

Este tributo adquiere un significado especial, ya que coincide con la conmemoración del natalicio de Sonia Silvestre, quien cumpliría un año más de vida el próximo 16 de agosto. La fecha añade profundidad simbólica a la velada, al recordar no solo su legado musical, sino también su nacimiento como ícono de la cultura dominicana.

Con esta propuesta, Lungomare reafirma su compromiso con la promoción del arte nacional, reconociendo la trascendencia de artistas como Sonia Silvestre, cuya obra continúa inspirando a nuevas generaciones de intérpretes y públicos.