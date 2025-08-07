Tribunal afirma que los retrasos en el proceso tienen justificación legal por su complejidad y por las condiciones del sistema judicial dominicano.

Santo Domingo, . – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este martes la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo presentada por las defensas del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, y otros implicados en los casos Operación Coral y Coral 5G.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo argumentaron que, conforme a precedentes del Tribunal Constitucional, los plazos deben evaluarse con base en la complejidad del caso, las limitaciones institucionales y el contexto del sistema judicial dominicano.

Según el tribunal, en la fase preliminar se produjo una prórroga legalmente autorizada del plazo de investigación, que pasó de cinco a noventa y cinco días hábiles. La medida buscaba garantizar el derecho de defensa y la correcta preparación del expediente por parte del Ministerio Público.

Durante la etapa de juicio, se documentaron múltiples aplazamientos entre octubre de 2023 y junio de 2024, pero el tribunal consideró que no constituyen una violación procesal ni justificación suficiente para extinguir el proceso, dado el volumen de pruebas, imputados e intereses públicos en juego.

