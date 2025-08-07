Inspirada en la identidad nacional, la pieza combina elegancia y simbolismo para acompañar a la representante dominicana rumbo a Miss Universe 2025

Santo Domingo, R.D. – En un emotivo acto celebrado en el hotel Real Intercontinental de Santo Domingo, la organización Miss República Dominicana Universo presentó oficialmente la nueva corona que llevará la representante dominicana al certamen Miss Universe 2025.

Diseñada por Axel Thomas, la pieza está compuesta por más de 250 elementos, entre gemas, cristales y detalles brillantes. Su diseño refleja no solo la elegancia y majestuosidad de la mujer dominicana, sino también su fuerza, resiliencia y conexión con la identidad nacional.

La ceremonia fue encabezada por Magali Febles, directora nacional del certamen, quien destacó el simbolismo de esta joya, concebida como un emblema de propósito y transformación.

“Esta corona representa mucho más que una victoria. Es el símbolo del compromiso, la disciplina y el propósito con el que una reina se entrega a su nación. Cada piedra encierra un valor: sabiduría, humildad, fuerza, empatía y orgullo nacional. La estrella que la corona al centro marca el camino de quien está destinada a brillar, no por su luz exterior, sino por la huella que deja en los demás”, expresó Febles.

Una corona con identidad dominicana

El diseño de la corona toma inspiración en elementos de la flora y la arquitectura dominicana, e incluye piedras en tonos azul zafiro que evocan el mar Caribe, así como detalles dorados que simbolizan la riqueza cultural y espiritual del país. Cada componente fue cuidadosamente seleccionado para representar no solo la belleza exterior, sino los valores que guían el certamen: integridad, conciencia social y representación auténtica.

Esta nueva corona será entregada a la ganadora de la edición número 69 del certamen, a celebrarse el próximo domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, con transmisión nacional a través de Color Visión, canal 9.

Más que un certamen, una plataforma de empoderamiento

Con esta presentación, la organización Miss República Dominicana Universo reafirma su intención de continuar evolucionando como una plataforma de proyección global, que no solo destaca la belleza, sino también el liderazgo, la voz y la misión social de cada candidata.

“Esta corona es un paso más en la transformación de un certamen que se adapta a los tiempos, reconociendo a la mujer como símbolo de cambio, inspiración y orgullo nacional”, señalaron representantes del equipo creativo del concurso.