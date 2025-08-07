La DGM aclara que el funcionario haitiano no fue arrestado ni interrogado al ingresar al país, como afirmaron medios haitianos.

Puerto Príncipe, (EFE).– La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana desmintió este jueves la supuesta detención de Smith Augustin, miembro del Consejo Presidencial de Transición (CTP) de Haití, al ingresar al territorio dominicano el pasado 30 de julio.

A través de un comunicado oficial, la institución aclaró que el alto funcionario haitiano llegó al cruce fronterizo de Dajabón, en el noroeste del país, después del cierre de la puerta binacional, por lo que no se pudieron completar los protocolos y formalidades establecidos en los procedimientos migratorios. En el lugar fue recibido por el vicecónsul haitiano Levaux Herns, acreditado en ese municipio.

Debido a la situación, la DGM indicó que Smith Augustin fue convocado al día siguiente por las autoridades migratorias para finalizar el proceso correspondiente.

El propio Consejo Presidencial de Transición negó este miércoles que Augustin haya sido detenido o interrogado en territorio dominicano, desmintiendo así versiones difundidas en medios haitianos y replicadas en algunos portales dominicanos.

📌 La versión desmentida

Según las informaciones que fueron rechazadas por las autoridades, Smith Augustin habría ingresado al país por Dajabón en una visita de carácter personal, sin cumplir con los controles migratorios. Posteriormente, se habría desplazado hacia Santiago y Santo Domingo, donde supuestamente fue retenido varias horas en el Consulado de Haití en la capital, antes de recibir su pasaporte y regresar a Haití por vía terrestre.

🔍 Contexto migratorio tenso

En lo que va de año, República Dominicana ha repatriado a 215,463 ciudadanos haitianos como parte de un programa intensivo de deportaciones. Estas acciones han sido cuestionadas por organismos internacionales, que piden mayor cautela ante la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a Haití.

Además, el Gobierno dominicano continúa con la construcción de un muro fronterizo en la línea divisoria de casi 400 kilómetros entre ambos países. Esta semana, en un confuso incidente aún bajo investigación, un ciudadano haitiano perdió la vida y un militar dominicano resultó herido en las cercanías de la valla.

Fuente: Agencia EFE

Edición: Redacción elPeriódico.com.do