32.2 C
Santo Domingo
jueves, agosto 7, 2025
InicioNoticiasMigración desmiente detención de Smith Augustin, miembro del Consejo Presidencial de Haití
Noticias

Migración desmiente detención de Smith Augustin, miembro del Consejo Presidencial de Haití

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Migración detiene a 1,572 ciudadanos haitianos en situación irregular y deporta a 1,001

Los operativos se realizaron en distintos puntos del país...
Noticias

Detienen a 964 haitianos en operativos migratorios

Migración repatria a más de 500 extranjeros en operativos...
Noticias

Petro inaugura embajada en Haití e insta a no dejarse “esclavizar jamás”: llama a la unidad del Caribe y América Latina

El presidente de Colombia propone un bloque progresista regional...

La DGM aclara que el funcionario haitiano no fue arrestado ni interrogado al ingresar al país, como afirmaron medios haitianos.

Puerto Príncipe,  (EFE).– La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana desmintió este jueves la supuesta detención de Smith Augustin, miembro del Consejo Presidencial de Transición (CTP) de Haití, al ingresar al territorio dominicano el pasado 30 de julio.

A través de un comunicado oficial, la institución aclaró que el alto funcionario haitiano llegó al cruce fronterizo de Dajabón, en el noroeste del país, después del cierre de la puerta binacional, por lo que no se pudieron completar los protocolos y formalidades establecidos en los procedimientos migratorios. En el lugar fue recibido por el vicecónsul haitiano Levaux Herns, acreditado en ese municipio.

Debido a la situación, la DGM indicó que Smith Augustin fue convocado al día siguiente por las autoridades migratorias para finalizar el proceso correspondiente.

El propio Consejo Presidencial de Transición negó este miércoles que Augustin haya sido detenido o interrogado en territorio dominicano, desmintiendo así versiones difundidas en medios haitianos y replicadas en algunos portales dominicanos.

📌 La versión desmentida

Según las informaciones que fueron rechazadas por las autoridades, Smith Augustin habría ingresado al país por Dajabón en una visita de carácter personal, sin cumplir con los controles migratorios. Posteriormente, se habría desplazado hacia Santiago y Santo Domingo, donde supuestamente fue retenido varias horas en el Consulado de Haití en la capital, antes de recibir su pasaporte y regresar a Haití por vía terrestre.

🔍 Contexto migratorio tenso

En lo que va de año, República Dominicana ha repatriado a 215,463 ciudadanos haitianos como parte de un programa intensivo de deportaciones. Estas acciones han sido cuestionadas por organismos internacionales, que piden mayor cautela ante la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a Haití.

Además, el Gobierno dominicano continúa con la construcción de un muro fronterizo en la línea divisoria de casi 400 kilómetros entre ambos países. Esta semana, en un confuso incidente aún bajo investigación, un ciudadano haitiano perdió la vida y un militar dominicano resultó herido en las cercanías de la valla.

Fuente: Agencia EFE
Edición: Redacción elPeriódico.com.do

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Arajet lanza promoción de verano: niños vuelan gratis en rutas seleccionadas

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Arajet lanza promoción de verano: niños vuelan gratis en rutas seleccionadas

Noticias 0
La aerolínea dominicana ofrece un 100 % de descuento en...

Tributo a Sonia Silvestre reunirá destacadas voces dominicanas este 14 de agosto en Lungomare

Entretenimiento 0
El homenaje se celebrará en Lungomare Bar & Lounge...

¡Alerta Caribe! México y RD unen fuerzas ante invasión de 400 mil toneladas de sargazo en 2025

Noticias 0
Los gobiernos buscan crear una mesa binacional para frenar...

¿Qué pasó esta semana?

República Dominicana firma un acuerdo con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe

Noticias 0
Santo Domingo.- La República Dominicana firmó este martes un...

Hoy hemos avanzado por el bien de la sociedad”: Yeni Berenice celebra aprobación del nuevo Código Penal

Noticias 0
SANTO DOMINGO, R.D. – La procuradora general adjunta Yeni...

Congreso aprueba nuevo Código Penal con penas más severas y mantiene prohibición del aborto

Noticias 0
 La reforma del Código Penal dominicano, aprobada tras más...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group