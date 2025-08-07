30 C
Santo Domingo
jueves, agosto 7, 2025
La Academia Latina de la Grabación otorga sus prestigiosos Premios Especiales 2025

Redacción

Miami – La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy los ganadores de sus Premios Especiales 2025, en reconocimiento a figuras emblemáticas cuya trayectoria ha marcado un antes y un después en la música latina.

Galardonados con el Premio a la Excelencia Musical

  • Susana Baca (Perú): Promotora incansable de la música afroperuana, con múltiples Latin GRAMMYs y una carrera dedicada a la preservación cultural.
  • Enrique Bunbury (España): Exvocalista de Héroes del Silencio, renovador del rock en español con álbumes como Greta Garbo (2023) y Cuentas pendientes (2025).
  • Ivan Lins (Brasil): Compositor y pianista cuyas armonías han sido versionadas por iconos como Ella Fitzgerald y Quincy Jones.
  • Pandora (México): El trío romántico que deslumbró al mundo con su emblemático éxito Cómo te va mi amor (1985).
  • Olga Tañón (Puerto Rico): La “Mujer de Fuego” del merengue, consolida su legado con fusiones de bachata, salsa y pop latino.
Premio del Consejo Directivo (Trustees Award)

  • Eric Schilling (Estados Unidos): Ingeniero de sonido detrás de discos históricos como Mi tierra y 90 millas, colaborador de artistas como Gloria Estefan, Shakira y Juan Luis Guerra. Ganador de 12 Latin GRAMMYs, ocho GRAMMYs y ocho Emmys.

Estreno del Premio al Educador de Música Latina

Por primera vez, la Academia reconoce a un educador sobresaliente en la comunidad global de la enseñanza musical. Otorgado en colaboración con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, este premio homenajea a quienes integran la música latina en sus programas educativos. El galardonado recibirá un viaje todo incluido para asistir a la ceremonia, y su escuela obtendrá una donación de 10,000 USD en instrumentos musicales. (latingrammyculturalfoundation.org)

Declaraciones del CEO

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina”, expresó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. “Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos durante la 26.ª Semana Latin GRAMMY.”

Ceremonia de premiación

La entrega se llevará a cabo en un evento privado, presentado por Windstar Cruises por segunda vez, el domingo 9 de noviembre de 2025 en Las Vegas, como parte de la Semana Latin GRAMMY.

Resumen Rápido

PremioGalardonado(s)
Excelencia MusicalSusana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora, Olga Tañón
Consejo DirectivoEric Schilling
Educador de Música LatinaEducador inaugural (por anunciar), con $10,000 en instrumentos para su escuela
CeremoniaDomingo 9 de noviembre de 2025, Las Vegas, durante la Semana Latin GRAMMY

 

Redacción
