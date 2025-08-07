31.1 C
Gobierno destinará 4,000 millones de pesos para construir aceras y contenes
Gobierno destinará 4,000 millones de pesos para construir aceras y contenes

Por: Redacción

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves que el Gobierno destinará 4,000 millones de pesos para la construcción de aceras y contenes tanto en municipios como en distritos municipales de todo el territorio nacional.

Así lo informó el gobernante durante una reunión de trabajo con alcaldes y directores municipales en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD), indicó la Dirección de Prensa del Presidente.

El mandatario informó que la primera transferencia de 2,000 millones de pesos se realizará la próxima semana y que los fondos restantes estarán disponibles conforme se vayan ejecutando los proyectos y cumpliendo los requisitos establecidos.

“Si esa ejecución es correcta y de calidad, no duden ustedes que continuaremos apostando”, afirmó el mandatario tras el anuncio.

El jefe de Estado también adelantó que se trabaja en el perfeccionamiento del fideicomiso de residuos sólidos, con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad de inversión de los gobiernos locales, siempre respetando la Constitución y las leyes.

Durante el encuentro, Abinader dijo que evaluará la posibilidad de destinar nuevos fondos para obras municipales de alto impacto social, como funerarias, cementerios, mercados y mataderos, que podrían anunciarse en noviembre, en la próxima reunión con autoridades locales.

También se refirió al plan nacional de asfaltado, indicando que el Ministerio de Obras Públicas lanzará una licitación de gran alcance a partir de octubre, cuyos trabajos también serán coordinados con los municipios.

Abinader instó a los alcaldes a ejecutar con rapidez, pero cumpliendo con los procesos legales.

La distribución se hará de forma equitativa, justa y proporcional a la población, al igual que en experiencias anteriores, según concluyó el mandatario.

Este plan dará continuidad al componente de construcción de aceras y contenes ya implementado en el periodo 2022-2024 en el marco del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales, con un presupuesto de 3,200 millones de pesos, y que impactó en todo el país con 1,691,251 metros lineales de aceras y contenes.

