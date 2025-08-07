27.2 C
Santo Domingo
jueves, agosto 7, 2025
InicioDeportesFallece Américo Ortiz, padre del inmortal David Ortiz
Deportes

Fallece Américo Ortiz, padre del inmortal David Ortiz

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Entretenimiento

Carlos Gardel: El legado inmortal del hombre que internacionalizó el tango

A 90 años de su fallecimiento, recordamos la figura...
Entretenimiento

Fallece Cheo Zorrilla, ícono de la canción romántica dominicana

El compositor de “Apocalipsis” y “Con las alas rotas”...
Entretenimiento

Fallece la reconocida locutora Yolaina Marmolejos, voz emblemática de la radio dominicana

La comunicadora y activista cultural perdió la batalla contra...

Américo Ortiz mantuvo un bajo perfil público, pero su rol como padre, formador y sostén emocional de David

Santo Domingo.– Falleció este jueves Américo Ortiz, padre del exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, una de las figuras más emblemáticas del béisbol dominicano y de los Medias Rojas de Boston.

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la familia, aunque hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre la causa del fallecimiento ni los actos fúnebres.

David Ortiz, conocido mundialmente como “Big Papi”, ha expresado en múltiples ocasiones la importancia de su padre en su vida y carrera, destacándolo como su mayor apoyo y guía desde sus inicios en el béisbol profesional hasta su consagración en las Grandes Ligas.

Américo Ortiz mantuvo un bajo perfil público, pero su rol como padre, formador y sostén emocional de David fue ampliamente reconocido por allegados y cronistas deportivos.

El equipo de www.elperiodico.com.do expresa sus condolencias a David Ortiz y a toda su familia en este momento de dolor.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Rechazan extinguir caso Coral: Adán Cáceres y demás imputados seguirán en el banquillo

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Rechazan extinguir caso Coral: Adán Cáceres y demás imputados seguirán en el banquillo

Noticias 0
Tribunal afirma que los retrasos en el proceso tienen...

Miss RD Universo revela su nueva corona: 250 gemas para representar a todo un país

Sociales 0
Inspirada en la identidad nacional, la pieza combina elegancia...

Efemérides Patrias pide sanción por video LGBT con letra modificada del Himno Nacional

Noticias 0
El presidente de Efemérides Patrias pide al Ministerio Público...

¿Qué pasó esta semana?

Indomet alerta por fuertes aguaceros en 20 provincias de RD por onda tropical

Noticias 0
Las lluvias continuarán durante el domingo con tronadas y...

Papa León XIV llama a “aspirar a cosas grandes” ante más de un millón de jóvenes en Roma

Noticias 0
El pontífice cerró el Jubileo de la Juventud en...

¡Código Penal del siglo XXI! Abinader promulga la ley que transforma la justicia en RD tras 141 años

Noticias 0
Feminicidio, deepfakes, corrupción y crimen organizado entre los delitos...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group