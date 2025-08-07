Américo Ortiz mantuvo un bajo perfil público, pero su rol como padre, formador y sostén emocional de David

Santo Domingo.– Falleció este jueves Américo Ortiz, padre del exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, una de las figuras más emblemáticas del béisbol dominicano y de los Medias Rojas de Boston.

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la familia, aunque hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre la causa del fallecimiento ni los actos fúnebres.

David Ortiz, conocido mundialmente como “Big Papi”, ha expresado en múltiples ocasiones la importancia de su padre en su vida y carrera, destacándolo como su mayor apoyo y guía desde sus inicios en el béisbol profesional hasta su consagración en las Grandes Ligas.

Américo Ortiz mantuvo un bajo perfil público, pero su rol como padre, formador y sostén emocional de David fue ampliamente reconocido por allegados y cronistas deportivos.

El equipo de www.elperiodico.com.do expresa sus condolencias a David Ortiz y a toda su familia en este momento de dolor.