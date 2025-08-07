El presidente de Efemérides Patrias pide al Ministerio Público aplicar la Ley 210-19 por ultraje a los símbolos patrios

Santo Domingo. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, calificó como una “vagabundería” y un “acto vulgar” la circulación en redes sociales de una reinterpretación del Himno Nacional titulada por sus autores como Himno Nacional Lésbico Dominicano, difundida por un colectivo LGBT. Uribe ofreció sus declaraciones a Diario Libre al ser consultado sobre el controversial material.

La versión, que ha generado amplia atención en redes sociales, modifica la letra original del himno para incluir referencias a identidades trans y no binarias, con frases como “Libertad es el respeto al humano, sea niña, niño o los dos…”.

El video ha provocado una fuerte ola de críticas por parte de ciudadanos, comunicadores y sectores conservadores.

“Es una vagabundería, es un acto absolutamente vulgar, rastreo propio de personas que les fascina rebodearse en el fango cloacal”, expresó Uribe. “Personas que construyen antivalores para borrar toda referencia ética y moral, con el objetivo de provocar caos y degeneración, especialmente contra la niñez y la adolescencia”, agregó.

Uribe invoca la Ley 210-19 y exige acción penal

Durante su declaración a Diario Libre, Uribe fue enfático al señalar que la modificación del himno representa un ultraje punible por ley, e instó al Ministerio Público a actuar.

“El video tiene consecuencias penales. Me refiero a la Constitución y a la Ley 210-19, que establece en su Sección II lo relativo al ultraje contra el Himno Nacional. Es imperdonable. Hay que actuar de manera punitiva”, sostuvo.

“Eso solo puede hacerlo el Ministerio Público, para que nadie invente, para que nadie se ponga creativo, para que nadie relaje con cosas que son sagradas para la familia dominicana”.

También expresó que miembros de la comunidad LGBT han manifestado su desacuerdo con la iniciativa.

“Tengo amigos y amigas que están sumamente irritados, porque entienden que esto le hace daño a su causa. Son personas con valores familiares, patrióticos y conceptuales. Esto no los representa”, apuntó.

Defensa de los valores patrios

Juan Pablo Uribe defendió la importancia de respetar los símbolos nacionales como parte del legado fundacional del país, recordando los principios contenidos en el escudo nacional: Dios, Patria y Libertad.

“La sociedad dominicana se construyó sobre la base de valores cristianos, lo quiera yo o no. Están estatuidos en su himno, en su escudo. No se puede jugar con lo sagrado”, afirmó.

“Este tipo de estrategias solo busca visibilizar causas a través del escándalo, pero lo único que provocan es rechazo y repulsa. No ayudan al debate, no generan inclusión. Provocan el asco moral de la inmensa mayoría de la sociedad dominicana”, insistió.

Finalmente, lamentó que se dé espacio mediático a este tipo de expresiones, ya que considera que eso alimenta la visibilidad que buscan sus autores.

“Qué pena que tengamos que referirnos a eso, porque le estamos haciendo propaganda a esa basura”, concluyó.