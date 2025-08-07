27.2 C
Santo Domingo
jueves, agosto 7, 2025
COE descontinúa alerta verde en el Distrito Nacional, Santo Domingo y San Pedro de Macorís

Por: Redacción

El informe meteorológico establece que gran parte del país presenta un ambiente soleado, con escasa nubosidad y pocas precipitaciones

Santo Domingo, .– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la descontinuación del nivel de alerta verde para las provincias Santo Domingo, Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, debido a la mejoría en las condiciones atmosféricas, según el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El informe meteorológico establece que gran parte del país presenta un ambiente soleado, con escasa nubosidad y pocas precipitaciones, como resultado de una masa de aire con bajo contenido de humedad. Solo se esperan aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en zonas específicas como Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, producto de efectos locales y una débil vaguada.

Asimismo, el COE indicó que sobre el territorio nacional se mantienen ligeras partículas de polvo del Sahara suspendidas en el aire.

La medida de descontinuación de alerta se fundamenta en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, y responde a la reducción del riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones urbanas o repentinas.

