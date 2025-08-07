La aerolínea dominicana ofrece un 100 % de descuento en la tarifa base para menores de 0 a 15 años acompañados de adultos, como parte de su campaña familiar de temporada.

SANTO DOMINGO.– La aerolínea dominicana Arajet anunció una nueva promoción bajo el lema “Este verano, los niños vuelan gratis”, dirigida a fomentar los viajes en familia durante la temporada alta.

La oferta consiste en un 100 % de descuento en la tarifa base para niños y niñas de entre 0 y 15 años, acompañados de un adulto, aplicando un código promocional al momento de realizar la reserva en el portal oficial de la aerolínea. Aunque el boleto base no tiene costo, los pasajeros deberán cubrir impuestos, tasas aeroportuarias y servicios adicionales, según corresponda.

La promoción aplica para vuelos seleccionados en rutas dentro de la red de destinos de Arajet, y estará vigente por tiempo limitado o hasta agotar disponibilidad.

✅ ¿Cómo funciona?

Válida para menores de 0 a 15 años acompañados por un adulto.

Aplica solo sobre la tarifa base (no incluye impuestos ni tasas).

Requiere uso de código promocional al hacer la compra.

al hacer la compra. Válido en rutas y fechas específicas dentro del itinerario de Arajet.

Sujeto a disponibilidad y condiciones de la promoción.

Con esta iniciativa, Arajet reafirma su apuesta por hacer más accesible el transporte aéreo y brindar oportunidades de viaje a las familias dominicanas y de toda la región.

✈️ Sobre Arajet

Fundada en 2022, Arajet es la primera aerolínea de bajo costo de la República Dominicana. Con sede en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, ha sido reconocida por su enfoque en conectividad regional, tarifas accesibles y servicio eficiente.

Actualmente, Arajet opera vuelos a más de 20 destinos en 16 países de Norte, Centro y Sudamérica, y el Caribe, incluyendo México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Aruba, Guatemala y Canadá, entre otros.

En apenas dos años, la aerolínea ha transportado a más de 1.5 millones de pasajeros, consolidándose como un actor clave en la transformación del mercado aéreo regional, con una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX.

Los interesados en aprovechar la promoción “Niños vuelan gratis” pueden obtener más información y realizar sus reservas a través del sitio oficial: www.arajet.com o comunicarse con el centro de atención al cliente.