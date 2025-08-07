Los gobiernos buscan crear una mesa binacional para frenar la amenaza que afecta gravemente al turismo, el medio ambiente y la economía costera.

Santo Domingo / Ciudad de México.– México y la República Dominicana anunciaron una iniciativa conjunta para enfrentar la crisis del sargazo en el Caribe, que en 2025 podría alcanzar una cifra récord de 400,000 toneladas flotando en las aguas de la región.

Ambos gobiernos acordaron proponer la creación de una mesa binacional entre sus Ministerios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores con el objetivo de coordinar acciones inmediatas y sostenibles frente a la creciente invasión de esta macroalga que afecta gravemente las playas, el turismo y los ecosistemas marinos.

“El sargazo ya no es un problema estacional, es una crisis regional que requiere respuestas multilaterales y urgentes”, señalaron voceros de ambas cancillerías tras una reunión de alto nivel.

¿Por qué es tan grave?

Según estimaciones científicas, para finales de este año podrían llegar al Caribe más de 400 mil toneladas de sargazo, una cifra sin precedentes que amenaza con colapsar servicios turísticos en zonas clave como Punta Cana, Cancún, Riviera Maya y Bayahibe.

La acumulación masiva de esta alga provoca:

Malos olores y contaminación visual en playas.

Pérdidas millonarias en el sector turístico y hotelero.

Afectación en la fauna marina y la calidad del agua.

Riesgos a la salud humana por gases tóxicos en descomposición.

¿Qué propone la mesa binacional?

Entre las medidas contempladas por México y República Dominicana:

Intercambio de tecnologías para contención y recolección del sargazo.

Alianzas público-privadas con empresas del sector turístico.

Campañas científicas y diplomáticas para sumar a otros países del Caribe.

Gestión conjunta de fondos internacionales para enfrentar la emergencia ecológica.

Un llamado al Caribe

Ambas naciones hicieron un llamado a otros países afectados del Gran Caribe para sumarse al esfuerzo binacional y conformar un bloque regional que aborde la problemática desde una perspectiva ambiental, económica y diplomática.

🔗 Más detalles en: www.elperiodico.com.do

📌 #Sargazo2025 #CrisisEcológica #TurismoCaribe #RDyMéxico #MedioAmbienteRD #NoticiasVirales #ElPeriódico