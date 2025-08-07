Yayo Sanz Lovatón firma pacto que facilita el comercio y fortalece relaciones con una de las economías más grandes del mundo.

Nueva Delhi, India.– El director general de Aduanas de la República Dominicana, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, y el director de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) de la India, Surjit Bhujabal, firmaron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) para que los Operadores Económicos Autorizados (OEA) de ambos países gocen de los mismos beneficios aduaneros y facilidades comerciales en todos los puertos y aeropuertos de las dos naciones.

El convenio busca potenciar las exportaciones dominicanas hacia el mercado indio, además de fortalecer las relaciones bilaterales con una de las principales economías del mundo.

Para poner en marcha el acuerdo, se estableció un Plan de Acción Conjunto enfocado en mejorar la seguridad de las cadenas de suministro y facilitar el comercio internacional. El plan contempla también canales de contacto directo entre representantes de ambas aduanas, un marco de cooperación técnica, el intercambio de información sobre los criterios de autorización OEA y los procesos de despacho en fronteras.

Asimismo, se acordó realizar visitas de validación conjunta en los respectivos territorios aduaneros, a fin de evaluar la compatibilidad de los programas OEA y verificar los estándares de cumplimiento de cada nación.

Durante su visita oficial, Sanz Lovatón fue recibido en la Embajada de la República Dominicana en Nueva Delhi por el embajador ante la India, Francisco Comprés, y el ministro consejero Fernando Chávez. El funcionario dominicano elogió las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller Roberto Álvarez, ante el gobierno del primer ministro indio Narendra Modi.

Como parte de su agenda, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) recorrió el área de carga del Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi, donde pudo observar los procedimientos de almacenaje, recepción y despacho de mercancías. Esta inspección forma parte del compromiso de posicionar a la República Dominicana como un hub logístico de clase mundial.

La delegación india estuvo integrada por el comisionado principal de la CBIC, Akhil Kumar Khatri; el comisionado principal de la Dirección de Aduanas Internacionales, Anupam Prakash; la comisionada adicional, Anurima Sharma, y los comisionados conjuntos, Amit Kumar Gupta y Pradeep Kumar.