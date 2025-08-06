30.6 C
Migración arresta a 316 haitianos indocumentados en Santiago que serán repatriados

Santo Domingo.- Unidades de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron en Santiago a 316 haitianos indocumentados, informó este miércoles el organismo.

La jornada se desplegó en los sectores Hospedaje del Yaque y Altos de Rafey, entre otros, donde fueron apresados 164 hombres, 106 mujeres y 49 menores de edad, quienes acompañaban a los adultos al momento de la detención.

Un grupo de las mujeres (56) fueron trasladadas al centro de retención de Dajabón, para ser procesadas y, si no cumplen los requisitos migratorios, serán repatriadas a su país de origen.

Los demás fueron enviados al centro de Haina, donde se les tomarán los datos biométricos, las huellas dactilares y se verificará si tienen algún tema judicial pendiente; de lo contrario serán remitidos a Haití.

La DGM aseguró en una nota que ejecuta esos operativos en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército de República Dominicana, respetando los protocolos legales y de respeto a la dignidad de las personas.

