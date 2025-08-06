30.6 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 6, 2025
JCE pospone oferta económica para la nueva cédula por impugnación de dos empresas

Por: Redacción

Fecha:

Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) ha decidido posponer la apertura de la oferta económica -sobre B- de la única compañía habilitada para confeccionar la nueva cédula de identidad y electoral, que estaba programada para mañana, debido a que otras dos empresas impugnaron la decisión del Comité de Licitaciones de ese organismos.

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, dijo este miércoles que, para respetar el debido proceso, el organismo decidió posponer la oferta económica de la empresa que ya fue escogida por el organismo al presentarse las ofertas técnicas, cuando se conoció el contenido del sobre A.

“Hemos decidido posponer la apertura del sobre B para respetar el debido proceso, pues dos empresas han impugnado la decisión del Comité de Licitaciones y ahora viene un proceso de réplicas y contrarréplicas que debemos respetar”, adujo Jáquez en un acto público.

En ese orden, reafirmó que el Pleno de la JCE conocerá “en su momento” la impugnación.
Jáquez Liranzo aseguró, por otra parte, que el organismo estará emitiendo en el último trimestre del año las nuevas cédulas de identidad y electoral.

Reveló que ese proceso será preliminar, pero que antes de finalizar el año ya habrá comenzado la JCE a emitir el documento, al igual que la cédula de identidad, que utilizan los militares y policías, pues la Constitución prohíbe que voten en las elecciones.

Redacción
Redacción

