A lo largo de su carrera fundó agrupaciones emblemáticas como La Perfecta, y se destacó por su virtuosismo

San Juan, (EFE).– El pianista, compositor y arreglista Eddie Palmieri, figura fundamental de la salsa y la música latina, falleció este miércoles a los 88 años de edad, según confirmaron fuentes cercanas al artista.

Nacido en Nueva York el 15 de diciembre de 1936, hijo de padres puertorriqueños, Palmieri fue un innovador del género al combinar el jazz con la música afrocubana, aportando una sonoridad única que lo convirtió en una leyenda viva del piano salsero.

A lo largo de su carrera fundó agrupaciones emblemáticas como La Perfecta, y se destacó por su virtuosismo, su fuerza interpretativa y sus arreglos de vanguardia. Fue también un defensor del contenido social en la música latina y una figura clave en la evolución de la salsa desde los años sesenta.

Eddie Palmieri fue galardonado con tres Premios Grammy, y su influencia alcanzó a generaciones de músicos de América Latina y Estados Unidos.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, artistas como Bobby Cruz y La India expresaron su pesar en redes sociales, resaltando su legado, talento y contribución al desarrollo de la música tropical.