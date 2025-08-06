Santo Domingo.- El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Alvin Holsey, realizará una visita oficial a la República Dominicana del 7 al 8 de agosto, con una agenda centrada en fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y seguridad con altos funcionarios del país, informó este martes la embajada estadounidense en Santo Domingo.

Esta será la primera visita del almirante Holsey a la República Dominicana desde que asumió el liderazgo del Comando Sur de los Estados Unidos en noviembre de 2024.

“Su llegada representa una oportunidad para seguir profundizando la colaboración regional en temas críticos de seguridad que afectan a Latinoamérica y el Caribe”, aseguró la embajada en un comunicado.

La legación consideró que la visita de Holsey da continuidad a los esfuerzos diplomáticos establecidos en la agenda del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su visita realizada a República Dominicana en febrero pasado.

Durante su estancia en territorio dominicano, el alto cargo sostendrá reuniones con el ministro de Defensa dominicano, Carlos Fernández Onofre, así como con otros mandos superiores y representantes de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.

La embajada norteamericana afirmó que los encuentros se enfocarán en reafirmar la “histórica” cooperación militar entre ambos países y abordar desafíos comunes que afectan a la región, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Los Estados Unidos y la República Dominicana mantienen una colaboración activa en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y la extradición de criminales. Esta visita oficial demuestra el compromiso de ambas naciones por el mantenimiento de la paz y la seguridad regional, elementos fundamentales para el desarrollo económico y social sostenible de la zona, agregó la información.

El Comando Sur de los Estados Unidos es responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Central, el Caribe y América del Sur y esta visita continúa fortaleciendo esta cooperación estratégica con la República Dominicana, un socio clave en la estabilidad y seguridad del Caribe, puntualizó la embajada.