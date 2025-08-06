28.4 C
Entretenimiento

Covi Quintana abraza raíces dominicanas con ‘Temblor y réplica’, su nuevo sencillo

Por: Redacción

Fecha:

Santo Domingo,.- La cantautora dominicana Covi Quintana explora una nueva faceta en su carrera artística con un nuevo disco en el que abraza sus raíces y realiza un homenaje a su gente y su cultura.

De este nuevo disco, la intérprete de ‘Café de las 8’ adelanta el primer sencillo, ‘Temblor y réplica’, una “probadita” de todo lo que está preparando en esta etapa de transición desde la canción de autor contemporánea hacia lo tradicional, folclórico y latino.

“Esta primera canción es una transición de lo que siempre he hecho hacia lo que siempre he llevado en la sangre, el folclor y la música dominicana. Estoy muy emocionada de poder hacerlo realidad después de un año y medio explorando todos los rincones de mi cultura”, dijo la artista en un comunicado de sus representantes.

Afirmó que es un proyecto “que me debía desde hace mucho tiempo y que, gracias a nuestro querido Víctor Víctor, pude obsesionarme más con todo lo relacionado a la bachata y merengue”.

‘Temblor y réplica’, compuesta por Covi y producida por Ronny Cruz, es la primera canción de este viaje, también la más folclórica del álbum, inspirada en ritmos afrodominicanos integrando atabales y palos que provienen de la religiosidad popular dominicana y el pambiche, mejor conocido como merengue agachado y lento.

El videoclip está dirigido por María Eliza Franco, bajo el concepto de la propia Covi y fotografía de Sigfrido Objio, filmado en Santo Domingo.
El nuevo sencillo de Covi Quintana está disponible en todas las plataformas digitales.

