“Me retuvieron, me quitaron el celular y no me dejaron llamar a mi familia”, afirmó el comunicador de El Nuevo Diario

SANTO DOMINGO, R.D. – El periodista Edward Ramírez, colaborador de El Nuevo Diario, denunció a través de un extenso video en su cuenta de Instagram que fue detenido de forma ilegal por agentes de la Policía Nacional, retenido durante más de 24 horas en el destacamento de Naco, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, e incomunicado sin poder avisar a su familia.

En su testimonio, Ramírez narró paso a paso lo sucedido:

“Hola, mi nombre es Edward RamírezRamírez y esta es la verdad que estaba esperando por mostrarles. Como ustedes saben, el pasado miércoles estuve apresado por la Policía Nacional. Antes que todo, voy a contarles lo que pasó”, dijo al iniciar su relato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElPeriodico🇩🇴 (@elperiodico.com.do)

⚡ “Me encañonaron y me identifiqué como periodista”

El comunicador explicó que el incidente comenzó mientras entrenaba en las inmediaciones del Centro Olímpico, donde acostumbra correr entre 25 y 30 kilómetros como parte de su rutina de atleta medio maratonista.

“El pasado miércoles yo estaba en las instalaciones del Centro Olímpico, en donde acostumbro a correr grandes cantidades de kilómetros, como 25 o 30 kilómetros, debido a que soy atleta medio maratonista”, señaló.

Según su relato, mientras corría, un individuo comenzó a lanzar piedras hacia la avenida John F. Kennedy.

“Allí nosotros procedimos a correr lo más que pudimos. Sin embargo, esa persona estaba lanzando piedras. En un momento determinado, yo me devolví a tomar piedras para lanzárselas y nos mantuvimos unos segundos haciendo esto hasta que vi que la persona se estaba acercando mucho a mí y entonces procedí a emprender la huida”, narró.

Al salir por una de las entradas, se encontró con un agente de la Policía armado.

“Yo levanté las manos y me identifiqué, le dije que yo no era un ladrón. Le conté lo que había pasado, estaba bastante sofocado, cansado y sudado”.

Ramírez asegura que mostró todos sus documentos para confirmar su identidad.

“Le mostré mi carnet de trabajo, le entregué mi cédula de identidad, mi mochila donde estaban mis equipos, incluso una acreditación de un evento en Santiago de los Caballeros. Todo eso lo entregué”, detalló.

🚨 “Me acusaron de ladrón y me quitaron el celular”

A pesar de haberse identificado, el periodista dice que uno de los agentes lo trató como sospechoso de robo.

“El agente tomó una actitud alterada, sugiriendo que yo era sospechoso de robo. Yo le dije que no era un ladrón. Le presenté mi mochila con mis documentos, pero aun así se alteró más cuando dije que llamaría a un coronel de la Policía que me conoce”.

Luego de esto, Ramírez asegura que lo subieron a un camión policial.

“Ellos procedieron a llevarme al camión que llegó justamente al Centro Olímpico, ahí me tomaron una foto aproximadamente a las 12.30 de la noche, y posterior a esa foto me incautaron mi teléfono celular y me subieron al camión”, denunció.

El comunicador explicó que desde la medianoche hasta las seis de la mañana permaneció dando vueltas en un camión policial en operativos por todo el Distrito Nacional.

“Durante ese proceso yo le pedí que me dejaran hacer una llamada. Un agente lo aceptó, pero en el momento de hacerla, recibí una llamada de alguien que me iba a ayudar. Le pasé el teléfono al policía de mayor rango y más nunca volví a ver mi celular”.

⛓️ “Pasé dos días sin comer y sin poder comunicarme con mi familia”

Ramírez relata que fue llevado al destacamento de Naco a las seis de la mañana y que insistió en que lo dejaran llamar a su casa.

“Me dijeron que sí, que lo harían, pero primero me quitaron los cordones, la correa, y me dejaron esperando. Nunca hicieron la llamada”.

Asegura que pasó todo el jueves detenido sin comer nada.

“Yo insistí, insistí, pero me negaron la oportunidad de llamar a mi familia. Fue una pesadilla. Incluso, personas con conflicto con la ley fueron liberadas antes que yo, a pesar de que nunca he tenido antecedentes penales ni conflictos con la justicia”, afirmó.

📢 “No quiero satanizar a la Policía, sino a los agentes responsables”

En su testimonio, el periodista aclara que su denuncia no busca manchar a toda la institución policial, sino señalar a los agentes que lo maltrataron.

“Digo responsablemente que a mí se me privó de mi libertad por capricho personal de los agentes que estaban ahí. No quiero satanizar a la Policía Nacional, sino a quienes abusaron de su poder”, enfatizó.

Ramírez identificó a un agente del DICRIM, de apellido Paniagua, como responsable directo de su detención prolongada.

“Yo les dije a todos los policías que era periodista, que buscaran en mi mochila mis credenciales, y ellos me decían que no sabían identificar cuál era mi mochila. Pensé incluso que me la habían robado”, contó.

🗣️ “Quiero que esto no le ocurra a nadie más”

El periodista cerró su mensaje agradeciendo a los medios, amigos y familiares que se preocuparon por su situación.

“Espero que esto no le ocurra a ningún otro ser humano en la República Dominicana”, expresó.

“Quise hacer este video para aclarar todas las especulaciones que se han hecho en torno al apresamiento y todas las horas que tuve que durar en un destacamento de la Policía Nacional, en donde se me vulneraron mis derechos, porque no se me permitió llamar, a pesar de que tenía el derecho de llamar a mi familia”, finalizó.