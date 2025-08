El cantautor dominicano rompe su silencio musical con seis nuevas canciones, un homenaje a Perú y una fusión de merengue, bachata y cumbia que promete conquistar corazones.

Santo Domingo. El cantautor dominicano Jandy Feliz está oficialmente de regreso. Este viernes, como parte de la gira promocional de su nuevo EP “Amor Bonito”, ofreció una amplia entrevista en el programa A Diario, que produce Cristhian Jiménez y se transmite de lunes a viernes por la emisora Sentido 89.3 FM, de 7:00 a 10:00 de la mañana.

Durante la conversación, Feliz explicó que el disco contiene seis temas y cada uno tiene un enfoque especial. “Amor Bonito es una producción que contiene seis temas y tiene cuatro canciones que son puramente abordando el amor de pareja. Yo digo que es una historia contada en cuatro canciones. Tiene una canción que es el amor como esencia, se llama El amor es real y ahí abordo un poco la parte social, la crisis ético moral que sacude la humanidad, y entonces ante lo cual el amor siempre va a prevalecer”, dijo.

Entre los temas del EP, el artista destacó uno muy personal: “Perú es el país que me ha aceptado y ha apoyado mi carrera de manera increíble. Yo tenía una deuda con ese país y en este EP hay un tema de música puramente peruana que se llama Peruquería”.

La producción refleja un abanico de sonidos que van desde el merengue hasta la cumbia. Jandy los describe con orgullo: “Hay un Perico Ripiao que yo lo abordo a mi estilo que se llama No aparecen como tú. El amor es real es un merengue sin saxofón ni trompeta, sino con guitarra y piano. Amor Bonito es el tema más completo. Quiero es mi favorito del disco, una fusión del son con la cumbia, un matrimonio de la armónica con el clarinete. Y hay una bachata que grabamos con un violinista dominicano que vive en Alemania y que toca en la banda de Adele”.

Conexión con Perú

Sobre su conexión con Perú, Feliz fue sincero: “Yo creo que la historia mía con Perú trasciende lo musical, yo lo he podido comprobar. De alguna manera ellos me tienen cariño y yo lo percibo desde que entro, desde que camino en la calle; la gente me llama como si fuera el vecino. Esa relación es particular y yo tenía que devolverles algo de todo lo que ellos me han dado”.

El artista explicó que siempre ha residido en República Dominicana, aunque su carrera lo ha llevado a estar mucho tiempo en Perú. “Yo siempre he vivido aquí, soy de Jaquimeyes, un pueblito del sur, donde casi siempre se botaba mucho el río antes. Me gusta Lima, su clima, la manera en que me tratan, pero nunca dejé de vivir en mi país”.

Fuera del ojo público

Sobre su tiempo fuera del ojo público, Feliz aclaró que fue una decisión personal: “Yo nunca he tenido ese ímpetu a promocionarme. En esta etapa estamos haciendo eso por Larisa Martínez. Ella me dice y me convence, y gracias a ella, a Majo y al equipo que me rodea estamos haciendo las redes sociales, entrevistas y todo. Tenemos un nuevo disco y yo entiendo que tú no puedes grabar un disco para meterlo en la gaveta. Hay que apoyar tu disco y al equipo, y en eso estoy ahora”.

La conversación también reveló la fuerte influencia de su fe en su proceso creativo. “En mi caso son regalos de Dios. Yo no tengo ningún crédito por ninguna de mis canciones. Ni siquiera quiero hacer canciones, pero me las impone Dios. Amor Bonito es de 2014 y estuvo reposando ahí. Hay canciones que he logrado terminar en cinco, seis años. Yo nunca he podido escribir con prisa”.

El cantautor recordó que incluso se apartó de la música para enfocarse en su fe: “Por la causa de mi fe, yo cesé un tiempo de toda la música, de hacer música y de todo. Me concentré en hacer canciones de alabanza para mi Dios. Que por cierto, creo que el año que viene de alguna manera hay una canción que se llama La Armadura que la vamos a dar a conocer”.

Jandy también habló sobre su papel en la defensa de los derechos de autor en República Dominicana: “El derecho de autor ha ido creciendo en nuestro país, pero todavía falta mucho. Muchos negocios todavía se niegan a pagar. Muchos lo confunden con un impuesto. No es un impuesto, es un derecho. Si usas mi música en un negocio para mejorar tu rentabilidad, entonces tienes que pagar, y si no quieres pagar, pues no la uses”.

Con la emoción de su regreso, el cantautor cerró la entrevista cantando un fragmento de “Amor Bonito” en vivo, confirmando que su voz y su conexión con el público siguen intactas. Con su EP ya disponible y el sencillo “Quiero” encabezando la promoción, Jandy Feliz abre un nuevo capítulo en su carrera, mezclando sonidos, emociones y culturas, renovando su repertorio y reconectando con las audiencias que han hecho de su música parte de su historia personal.