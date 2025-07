SANTO DOMINGO, R.D.– Con sensibilidad social y compromiso genuino, Ana Marina Maspons, representante de Santo Domingo de Guzmán en el certamen Miss República Dominicana Universo 2025, protagonizó una jornada inspiradora al participar en una clase de teatro inclusivo en el Studio Teatro Wendy Queliz, la primera escuela de teatro inclusivo del país.

La joven candidata, estudiante de Educación Inicial, compartió escenario con niños, niñas y adolescentes con autismo, síndrome de Down y otras neurodivergencias, sumándose a dinámicas teatrales diseñadas para estimular la expresión emocional, la creatividad y la confianza.

“Tuve el honor de vivir una experiencia inolvidable junto a estos jóvenes extraordinarios, quienes me regalaron monólogos llenos de emoción, autenticidad y alegría. Me recibieron con tanto amor que me sentí como en casa. Me conmovió profundamente su lema antes de salir al escenario: ‘salir a ser feliz’. Esa frase y todo lo que viví con ellos la llevaré siempre en el corazón”, expresó una emocionada Maspons al concluir la jornada artística.