El acuerdo de producción que marcó un hito mediático llega a su fin sin renovación, según confirma People

Los Angeles. Netflix ha decidido no renovar el acuerdo multimillonario que mantenía desde 2020 con el príncipe Harry y Meghan Markle, según confirmó este miércoles la revista People. El contrato, valorado inicialmente en unos 100 millones de dólares, fue parte de la estrategia de la pareja tras abandonar sus funciones en la realeza británica.

Un vínculo de alto perfil que se agota

La asociación entre la plataforma y la productora de los duques de Sussex, Archewell Productions, dio lugar a títulos como la serie documental Harry & Meghan, estrenada en 2022, que generó gran atención mediática por sus revelaciones sobre la familia real.

A pesar del impacto inicial, el acuerdo no se traduciría en la cantidad de contenido esperada por Netflix, lo que habría influido en la decisión de no continuar con la alianza. La revista People señala que, aunque el vínculo no se renovará, ambas partes “mantienen una relación cordial”.

Proyectos futuros y estrategia independiente

Harry y Meghan seguirán adelante con nuevos proyectos audiovisuales. Actualmente, se encuentran trabajando en dos producciones más con la plataforma: una serie documental centrada en el polo (el deporte favorito de Harry) y una producción sobre gastronomía y estilo de vida, liderada por Meghan.

El fin del contrato no implica el cierre definitivo de sus vínculos con Netflix, pero sí marca una nueva etapa para los duques, quienes buscan reposicionar su marca fuera del paraguas real.

¿Una señal de desgaste de su impacto mediático?

Algunos analistas consideran que el término del contrato refleja una disminución del interés global en torno a la pareja y un giro en la estrategia de contenido de las plataformas, que ahora priorizan formatos más sostenibles y con retornos garantizados.

