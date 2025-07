Sarah Hernández insta al ministro David Collado a mediar para prevenir una crisis en el turismo dominicano

Santo Domingo.– La periodista Sarah Hernández, presidenta electa de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), hizo este domingo un llamado urgente al Ministerio de Turismo (Mitur) para intervenir en el conflicto con los guías turísticos, quienes han anunciado una huelga para el próximo lunes.

“Estamos frente a un conflicto que puede escalar en crisis, y el país no puede darse el lujo de permitirlo si mediante el diálogo se puede evitar”, advirtió Hernández, instando al ministro David Collado a asumir un rol activo como mediador y a facilitar una mesa de negociación que evite la paralización de un sector clave para la experiencia turística.

Hernández enfatizó que es momento de escuchar las demandas de los guías turísticos y abrir un espacio de diálogo con todas las partes involucradas. “Lo que se impone ahora es una pronta mediación del Mitur. Los guías turísticos merecen ser escuchados”, declaró.

Alertó que una huelga afectaría directamente uno de los pilares del turismo: las excursiones, visitas guiadas y el contacto cultural e histórico que los guías proporcionan. “Los guías no son un accesorio del turismo. Son quienes conectan al visitante con nuestra identidad como nación”, subrayó.

La presidenta electa de Adompretur aclaró que su posición no busca tomar partido, sino alertar sobre los riesgos de la inacción institucional. “El silencio no es una estrategia. Lo responsable es explorar si existe espacio para el diálogo y una solución concertada. Si en algo podemos coincidir es que los conflictos no contribuyen al desarrollo del turismo, y la mejor salida en este caso es el diálogo”, expresó.

Finalmente, consideró que este es un momento clave de liderazgo para el Ministerio de Turismo y para las organizaciones gremiales del sector. Solicitó valorar la posibilidad de otorgar un plazo que permita abrir negociaciones antes de recurrir a medidas que podrían afectar el turismo y la imagen internacional del país.

