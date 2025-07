Voces que llaman a la realidad

La Habana,(EFE). José Fernández se seca el sudor en la frente, se asoma a un contenedor de basura desbordado en el bulevar habanero y rescata una bolsita de plástico con comida que guarda para “luego”. Para él, esa es la realidad cotidiana: sobrevivir con lo que se puede, en medio de una crisis que golpea sin descanso a Cuba desde hace cinco años.

Muy cerca, una mujer mayor pide limosna frente a un restaurante cuyas mesas lucen platos que ambos no podrían permitirse. La escena se repite en muchos rincones de la capital y evidencia el aumento de la mendicidad, una realidad que el Gobierno ha intentado disfrazar con eufemismos, pero que afecta a miles de cubanos.

El rostro de la pobreza: vidas marcadas por la crisis

José Fernández recibe una pensión mensual de 1,674 pesos cubanos (equivalentes a unos 13 dólares al cambio oficial). Comprar un cartón de 30 huevos, por ejemplo, le costaría casi el doble. La brecha entre ingresos y necesidades básicas es abismal.

A unos kilómetros, en el acomodado barrio de Miramar, José Luis Balsinder, un exguardia de seguridad de 56 años, relata cómo la desesperación lo llevó a escarbar en la basura para alimentarse. Con un salario de 2,500 pesos cubanos (20 dólares oficiales), no le alcanzaba para cubrir lo más elemental, por lo que ahora depende de la caridad y la basura para sobrevivir.

Eufemismos que ocultan una realidad incómoda

El discurso oficial, sin embargo, ha minimizado esta crisis humana. La exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, generó polémica al afirmar en el Parlamento que no hay mendigos en Cuba, sino personas “disfrazadas” que buscan evadir impuestos, comentario que fue ampliamente rechazado y motivó su renuncia tras la reprobación pública, incluso del presidente Miguel Díaz-Canel.

El Gobierno prefiere términos como “personas con conducta deambulante” y “situación de vulnerabilidad”, que, según expertos como la economista Tamarys Bahamonde, son eufemismos peligrosos porque ocultan la verdadera magnitud del problema.

“La vulnerabilidad habla del peligro de caer en pobreza, no de la pobreza real. Si no reconocemos la pobreza presente, jamás la atenderemos”, señala Bahamonde, quien insiste en que la pobreza en Cuba es sistémica, resultado directo de un sistema político-económico que no genera suficientes oportunidades.

Un sistema que no da abasto

Los números reflejan la dureza del momento: más de 310,000 personas en Cuba viven en situación de vulnerabilidad, aproximadamente un 3 % de la población, según el primer ministro Manuel Marrero. Para septiembre, se duplicará la pensión mínima a 3,056 pesos cubanos (unos 25.4 dólares), una cantidad que apenas cubre el precio de un cartón de huevos.

Sin embargo, el salario medio estatal es de 5,839 pesos (48.6 dólares) y la canasta básica alimentaria para una familia de dos personas supera los 24,000 pesos cubanos al mes (202 dólares), un 18 % más que hace un año, según cálculos independientes.

Los gastos en transporte, internet, ropa y aseo personal quedan fuera de este cálculo, lo que hace aún más insostenible la situación de millones de cubanos.

Voces que llaman a la realidad

El presidente Díaz-Canel, tras rebatir las declaraciones de Feitó, reconoció que ocultar los problemas no defiende a la revolución y que es necesario enfrentar la realidad para buscar soluciones.

Para personas como José Fernández y José Luis Balsinder, la crisis no es un término abstracto, sino la lucha diaria por cubrir lo básico y mantener la dignidad en medio de un sistema que, hasta ahora, no ha logrado garantizarlo.

Este reportaje muestra la crudeza de una Cuba que se enfrenta a una realidad cada vez más palpable, donde las palabras oficiales chocan con la experiencia cotidiana de sus habitantes.

