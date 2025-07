La franquicia revive 27 años después con Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. en una historia que conecta el pasado con una nueva generación

LOS ÁNGELES (EE. UU.), (EFE). — Veintisiete años después de aquel fatídico 4 de julio en el que un grupo de jóvenes atropelló a un desconocido y lo arrojó al mar, ‘I Know What You Did Last Summer’ (‘Sé lo que hicieron el verano pasado’) regresa a la gran pantalla con una nueva entrega que rinde homenaje a la franquicia original.

“Los seguidores realmente estarán encantados con esta película, porque es una nueva versión y hace honor a la franquicia”, aseguró a EFE el actor Billy Campbell en el estreno anticipado celebrado este lunes en Los Ángeles. La película llega a los cines este viernes.

Dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, esta nueva entrega retoma la fórmula que catapultó a la cinta de 1997, con la historia de Julie James (Jennifer Love Hewitt), Helen Shivers (Sarah Michelle Gellar), Ray Bronson (Freddie Prinze Jr.) y Barry Cox (Ryan Phillippe), todos perseguidos por un asesino tras encubrir u