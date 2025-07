El presidente insiste en la urgencia de aprobar el Código Penal para enfrentar la criminalidad y la corrupción

SANTO DOMINGO,. — El presidente Luis Abinader no descartó este lunes la posibilidad de convocar una legislatura extraordinaria si el Congreso no aprueba el nuevo Código Penal antes del cierre de la actual legislatura el 26 de julio.

“Espero no hacerlo, pero si no está en tiempo convocaría una legislatura extraordinaria. Espero no hacerlo porque está para el final”, expresó Abinader durante su rueda de prensa semanal en el Palacio Nacional.

El mandatario subrayó que la aprobación del Código Penal es fundamental para reforzar la lucha contra la criminalidad y la corrupción en el país.

Además del Código Penal, Abinader mencionó que otras piezas legislativas clave, como el Código Laboral (ya aprobado en primera lectura en el Senado) y la modificación de la Ley 340 sobre Contrataciones Públicas, también deberían salir en esta legislatura ordinaria.

El Senado aprobó en primera lectura la reforma al Código Penal, que ahora debe pasar por una segunda discusión antes de ser remitida a la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue aprobada sin incluir las tres causales para permitir el aborto (riesgo para la vida o salud de la mujer, embarazo por violación o incesto, y feto inviable fuera del útero), un punto que ha generado amplio debate en la sociedad dominicana.

El proyecto, compuesto por más de 400 artículos, introduce figuras penales modernas como genocidio, feminicidio, desaparición forzada, sicariato, hostigamiento, actividad sexual no consentida, tortura, terrorismo, corrupción administrativa y delitos digitales.

También se contempla el cúmulo de penas de hasta 60 años cuando se cometan varios delitos, lo que representa un cambio importante respecto al marco penal vigente.

