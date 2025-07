La circular busca evitar restricciones innecesarias y fomentar una competencia más equitativa en los procesos de contratación del Estado

SANTO DOMINGO, R. D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), emitió una circular que establece criterios precisos para el uso de la certificación de autorización del fabricante en los procedimientos de contratación del Estado.

La DGCP explicó que esta medida responde a situaciones en las que se ha exigido dicho documento como requisito habilitante, incluso para la adquisición de bienes de libre comercialización que no requieren validación técnica especializada ni presentan restricciones legales o de distribución exclusiva.

La circular núm. DGCP44-PNP-2025-0008 dispone que dicha certificación solo debe solicitarse en casos de ítems especializados o técnicos cuya complejidad impida a las instituciones validar por sí mismas los estándares de calidad exigidos. También podrá requerirse cuando existan restricciones legales o acuerdos de distribución exclusivos.

En consecuencia, la DGCP exhortó a las unidades de compras a no exigir esta certificación en procesos de adquisición de bienes perecederos y no perecederos de alimentos, ni en aquellos que no presenten un grado de especialidad que lo justifique.

El documento también destaca que el Decreto núm. 416-23, que reglamenta la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, exige que las bases de contratación contengan descripciones objetivas, funcionales y genéricas del objeto contractual, con el propósito de garantizar una competencia abierta y equitativa.

Además, la circular establece que cuando se requiera la certificación del fabricante, esta debe ser considerada como un documento subsanable, conforme al principio de igualdad entre oferentes y al artículo 120 del reglamento. Es decir, los proveedores podrán entregarlo posteriormente, siempre que su contenido demuestre la capacidad del oferente al momento de presentar la oferta.

La DGCP llamó al personal encargado de elaborar los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y términos de referencia, así como a los comités de compras y unidades operativas de contrataciones, a aplicar estas disposiciones para asegurar la legalidad, transparencia y eficiencia de los procesos.

“Con esta orientación, la DGCP reafirma su compromiso con la promoción de reglas claras, la participación amplia de oferentes, especialmente mipymes, y la correcta aplicación de los principios que rigen la contratación pública en nuestro país”, concluye la nota de prensa institucional.