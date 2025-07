Más de 20 artistas dominicanos e internacionales rindieron tributo al “tenor del merengue”, fallecido en la tragedia del Jet Set. El evento fue también un canto a la memoria de las 235 víctimas.

Almudena Casado, EFE. Santo Domingo. El telón del Teatro Nacional se alzó la noche del viernes 11 de julio para dar paso a una de las ceremonias más emotivas y poderosas que se recuerden en la historia musical dominicana: Rubby Pérez Infinito. Una gala que no solo rindió homenaje al legendario intérprete de merengue, sino que convirtió el dolor en un acto de amor, unión y celebración de la vida.

La sala Carlos Piantini estuvo completamente llena. El mismo escenario que acogió la capilla ardiente del artista en abril pasado, volvió a ser protagonista. Pero esta vez no fue para el llanto, sino para el canto. No fue una noche de silencio, sino de ovaciones. La música, el arte y la familia se unieron para decir: Rubby no se ha ido, está en cada nota que vibra.

Una apertura histórica con inteligencia artificial y orquesta en vivo

El espectáculo comenzó con una escena sin precedentes: la voz de Rubby Pérez, recreada con tecnología de inteligencia artificial, interpretando O sole mio, uno de los últimos temas que dejó grabados. A su lado, en el escenario, Rodhen Santos lo acompañó en vivo con la trompeta, mientras una majestuosa orquesta de más de 30 músicos, dirigida por el maestro Manuel Tejada, desplegaba un paisaje sonoro con tamboras, güiras y congas.

Fue un momento donde el pasado y el presente se fusionaron en una experiencia sobrecogedora. El público, de pie, no sabía si llorar o aplaudir. Hizo ambas cosas.

El desfile de estrellas y una constelación de homenajes

La primera gran aparición de la noche fue la de Milly Quezada, “La Reina del Merengue”, quien ofreció una poderosa versión de No voy a llorar. Luego, acompañada por Frank Ceara y Joselito Trinidad, presentó un medley con temas como Buscando tus besos, Cobarde, cobarde, Contigo y Ave de paso.

Uno tras otro, los artistas fueron subiendo al escenario en una secuencia perfectamente dirigida. La noche avanzaba como una película, llena de capítulos memorables:

Eddy Herrera , excompañero de Rubby en la orquesta de Wilfrido Vargas, emocionó con Enamorado de ella y Amor de hembra.

Amaury Gutiérrez y Pavel Núñez encendieron el público con Fiesta para dos.

Miriam Cruz y Los Rosario se adueñaron de la pista con un medley de El africano y Para que no me olvides.

Peña Suazo, Michel “El Buenón”, Joseph Fonseca, Martha Heredia, Frank Ceara, Carlos Alfredo Fatule, Ramón Orlando, Jorge Gómez y muchos otros pusieron voz y alma al legado de Rubby.

Pero una de las más esperadas fue Olga Tañón, quien cruzó desde Puerto Rico para interpretar Volveré, la canción de Chiquetete que Rubby convirtió en un himno dominicano.

La familia sube al escenario: un momento de lágrimas compartidas

La noche tuvo también momentos que apretaron el corazón. Subieron al escenario tres mujeres con un mismo apellido y una misma herida:

Ana Beatriz Pérez , hija menor de Rubby, interpretó Tu sangre en mi cuerpo y Préstame a papá junto a Jandy Ventura , hijo de Johnny Ventura. Fue una conversación musical entre generaciones, entre padres e hijos separados por la muerte pero unidos por la música.

Zulinka Pérez , hija y corista de la orquesta, interpretó De color de rosa, el tema que su padre cantaba la noche en que el techo del Jet Set se desplomó. A su lado estuvo su esposo Miguel Báez , aún convaleciente tras sobrevivir al derrumbe.

Laura Taveras Pérez, sobrina del artista, puso al público de pie con No te olvides y con una frase que resonó en todo el auditorio: “Tío Rubby, yo no te olvido”.

Cierre inolvidable: todos de blanco y negro, una sola voz por Rubby

Al final del espectáculo, todos los artistas subieron juntos al escenario, vestidos en blanco y negro, para interpretar El hombre divertido, Arriba las manos y Dominicano yo soy. Fue una celebración de la identidad, del arte y de la memoria. El público se unió al coro espontáneo y la sala se convirtió en una sola voz: “Fuerte el aplauso para Rubby Pérez”.

Datos clave del homenaje