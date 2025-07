La artista mezcla clásicos, nuevas canciones y mucha sensualidad en su regreso a los escenarios tras cinco años

Pontevedra,(EFE). — Jennifer Lopez volvió este martes a los escenarios con su gira internacional ‘Up All Night’, arrancando en el Parque de Tafisa en Pontevedra, España. Es su primer tour desde 2019, y marca su regreso tras cancelar una gira anterior por motivos personales.

Vestida con su estilo característico de brillantes, flecos y botas altas, JLo ofreció un espectáculo vibrante de casi dos horas, acompañada de un equipo de bailarines y una energía que dejó ver a una artista renovada y emocionalmente liberada.

Coreografías, clásicos y un mensaje en español

Con éxitos como ‘On the Floor’ y ‘Save Me Tonight’, la diva del Bronx inició el concierto ante una multitud entregada que coreó su nombre bajo el calor veraniego.

“Estoy tan agradecida de volver aquí fuera (…) Estoy muy contenta de empezar en España”, dijo Lopez, saludando con entusiasmo al público.

En un mashup de ‘Jenny from the Block’ con ‘We Will Rock You’ de Queen, la cantante reafirmó su origen y estilo urbano, para luego pasar a un bloque más sensual con ‘I’m Into You’ y un cuerpo de baile masculino que reforzó el tono erótico de la presentación.

Emoción y raíces latinas

Jennifer sorprendió al público al cantar en español, incluyendo ‘Gracias a la vida’ de Mercedes Sosa, vestida con un traje brillante de volantes y acompañada de cajón, palmas y guitarra flamenca en la introducción de ‘Ain’t It Funny’.

También interpretó ‘Qué hiciste’ y ‘Si una vez’, esta última en homenaje a Selena Quintanilla, a quien interpretó en la película biográfica que marcó un hito en su carrera.

“Me gusta cantar en español. Tengo que hacerlo más, pega más con mi energía”, confesó emocionada ante los gritos del público.

Confesiones y nueva era musical

En la parte más íntima del show, Lopez compartió con sus fans que el verano anterior fue “difícil para mí y para mis hijos”, antes de interpretar ‘Wreckage’, una nueva balada al piano que muchos han vinculado con su separación de Ben Affleck.

La artista cerró con ‘Free’, otro tema inédito, dejando atrás la producción visual de los primeros bloques. Con jeans cortos y una camiseta de flecos de los Rolling Stones, concluyó entre lágrimas, mostrando su faceta más humana.

Sin algunos éxitos esperados

Aunque el espectáculo fue enérgico y emotivo, varios asistentes lamentaron la ausencia de clásicos como ‘Let’s Get Loud’ o ‘El Anillo’, y esperaron en vano un bis tras el cierre oficial.

Próximas fechas de la gira

Jennifer Lopez continuará su gira por España con presentaciones en:

Cádiz (10 de julio)

Fuengirola (11 de julio)

Madrid (13 de julio)

Barcelona (15 de julio)

Bilbao (16 de julio)

Tenerife (18 de julio)

Posteriormente visitará países como Italia, Turquía, Emiratos Árabes, Hungría, Egipto, Kazajistán, Uzbekistán y Armenia.

¿Te gustaría ver a Jennifer Lopez cantar más en español en sus giras?

